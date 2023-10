Tödlicher Unfall: Autofahrer kracht gegen Baum

Einen tödlichen Verkehrsunfall hat es am Donnerstag in der Region Hannover gegeben. (Symbolfoto)

Bei einem Unfall in Hemmingen (Region Hannover) ist ein 77-jähriger Autofahrer gestorben. Er war am Donnerstag aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und unter anderem gegen einen Zaun, eine Laterne sowie gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann kam ins Krankenhaus, wo er am frühen Abend starb. Ob die Verletzungen durch den Unfall zum Tod des Mannes führten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover zu melden.

Stall in Steinfeld durch Brand zerstört – mehrere Tiere verendet

Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Steinfeld (Oldenburg) sind in der Nacht zum Freitag mehrere Tiere verendet. Die genaue Anzahl sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Rund 550 Schweine und mehr als 30 Bullen seien insgesamt in der Anlage im Landkreis Vechta gehalten worden. Menschen wurden dem Sprecher zufolge nicht verletzt.

Der Stall sei durch das Feuer komplett zerstört worden. Aber die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreifen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand am Freitagmorgen noch nicht fest. Zur Brandursache wurden Ermittlungen aufgenommen.

Tatverdächtiger nach Gewalttat soll in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im Landkreis Holzminden soll der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommen. Über einen entsprechenden Antrag solle im Lauf des Freitags der Haftrichter entscheiden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Am Donnerstagabend war ein 41 Jahre alter Mann gefasst worden. Er gilt als dringend verdächtig, am Dienstagabend einer 39 Jahre alten Frau in Hehlen erhebliche Stichverletzungen zugefügt zu haben, an denen das Opfer starb. Die Polizei hatte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann gesucht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.

Beifahrer verhindert durch schnelle Reaktion Lkw-Unfall

Ein junger Beifahrer hat mit seiner schnellen Reaktion vermutlich einen Lkw-Unfall auf der A3 bei Duisburg verhindert. Der 57-jährige Fahrer eines Klein-Lkws mit Anhänger aus Niedersachsen verlor plötzlich das Bewusstsein, wie die Polizei am Freitag zu dem Notfall von Donnerstagabend mitteilte. Dabei fuhr das Gespann gerade auf der mittleren von drei Spuren. Der 22-jährige Beifahrer griff nach dem Lenkrad und steuerte das Gespann ohne Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern nach rechts auf den Standstreifen, schilderte die Polizei. Hier kam der 3,5 Tonnen-Lkw mit Anhänger zum Stehen.

Der Beifahrer und herbeigeeilte Ersthelfer versorgten den Fahrer, den Rettungskräfte per Hubschrauber in ein Krankenhaus flogen. Dort verstarb der 57-Jährige aus der Region Hannover, wie die Polizei weiter mitteilte. Für das Landen des Rettungshubschraubers auf der Fahrbahn war die A3 in beide Richtungen eine halbe Stunde gesperrt.

dpa

