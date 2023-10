Ekelfund am Flughafen Hannover: Zoll entdeckt Fleisch mit Maden 

Zöllnerinnen und Zöllner brauchen häufig starke Nerven und einen starken Magen – dies zeigte sich erst wieder am Flughafen Hannover. Bei der Gepäckkontrolle eines Reisenden aus Afrika stellten Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Hannover am Montag insgesamt fast acht Kilogramm ungekühltes Fleisch verschiedener Tierarten fest, so eine Mitteilung des Hauptzollamtes Hannover. In den Paketen befanden sich teilweise bereits Maden.

Auch diesen Kopf eines Tieres fanden die Zöllner bei der Kontrolle am Flughafen in Hannover. Foto: Hauptzollamt Hannover / FMN

„Leider handelt es sich hierbei um keinen Einzelfall – allein am Flughafen Hannover haben meine Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr in über 500 Fällen tierische Produkte mit einem Gesamtgewicht von über 2 Tonnen beschlagnahmt“, so Enrico Bacher, Pressesprecher des Hauptzollamts Hannover.

Aufgrund tierseuchenrechtlicher Vorschriften war das Fleisch nicht einfuhrfähig und wurde somit eingezogen und fachgerecht vernichtet. Die zuständige Veterinärbehörde übernimmt die weitere Bearbeitung des Sachverhalts. Den Reisenden erwartet neben den Entsorgungskosten auch ein Bußgeld.

