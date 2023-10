Die Zahl unbegleitete minderjähriger Ausländer in Niedersachsen ist stark gestiegen.

Migration Zahl junger Flüchtlinge steigt – Niedersachsens Kommunen am Limit

Niedersachsens Jugendämter stoßen bei der Aufnahme und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge laut Kommunalverbänden zunehmend an ihre Grenze. „Die Jugendämter in den niedersächsischen Kommunen können die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen derzeit teilweise nur noch durch großes persönliches Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sicherstellen“, sagte der Geschäftsführer des Landkreistages, Joachim Schwind, der Deutschen Presse-Agentur. Es fehle vielerorts an Fachkräften und Unterbringungsmöglichkeiten. Kommunale Spitzenverbände drängen deshalb auf Reformen im Bund und im Land.

Hotels dienen kurzfristig als Notunterkünfte

Für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder erwachsene erziehungsberechtigte Angehörige einreisen, sind in Niedersachsen die Jugendämter der Kommunen zuständig. Die Situation bei der Unterbringung und der Inobhutnahme sei „äußerst angespannt“ und verschärfe sich zunehmend, teilte auch der Städtetag in Niedersachsen mit. Einige Städte seien inzwischen gezwungen, minderjährige Schutzsuchende kurzfristig in Hotels oder Sammelunterkünften unterzubringen – ohne die gesetzlich vorgesehene Betreuung.

Angespannte Lage auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter

Auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter ist die Lage überaus angespannt. Sebastian Dettmer, Sprecher des Landkreises Helmstedt, berichtete unserer Zeitung auf Anfrage, derzeit erfordere es „erheblichen, oft stundenlangen Aufwand“, um einen Betreuungsplatz zu organisieren. „Gleichzeitig erreichen uns Anrufe aus dem gesamten Bundesgebiet von anderen Kommunen, die ebenfalls nach Unterbringungsmöglichkeiten suchen.“ Zwar könne der Landkreis Helmstedt momentan noch alle ihm zugewiesenen unbegleiteten Minderjährigen sachgerecht aufnehmen und betreuen, allerdings sei „keine Luft nach oben mehr erkennbar“.

In diesem Jahr wurden bis Mitte Oktober in Niedersachsen laut Sozialministerium insgesamt 3.373 unbegleitete minderjährige Ausländer aufgenommen. Niedersachsens Städtetag erwartet, dass diese Zahl bis Ende 2023 noch auf rund 4000 Personen steigt. Im gesamten Vorjahr 2022 waren 2142 unbegleitete Jugendliche nach Niedersachsen gekommen.

Steigender Personalmangel bei Jugendämtern und Sozialverbänden

Die gestiegene Zahl unbegleiteter jugendlicher Ausländer trifft auf einen wachsenden Personalmangel bei den Jugendämtern und den Jugendhilfe-Trägern. Das wirkt sich auf die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt aus. Laut Salzgitters Sozialdezernent Dirk Härdrich führt die aktuelle Lage dazu, dass Jugendämter heute mangels freier Plätze unter Umständen länger warten, bis sie Kinder oder Jugendliche aus problematischen Familien in behördliche Obhut nehmen. „Ich habe wirklich Sorge, dass das ganze System kollabiert“, so Härdrich. „Wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis.“

mit dpa

