Tödlicher Unfall, Tötungsdelikt, Geldautomat gesprengt

Osnabrück Niedersachsens Einsatzkräfte berichten am Freitag von diversen Vorfällen. Übel: In Osnabrück tötet ein Mann mutmaßlich seine Frau. Der Überblick.

Eine 50-jährige Frau ist in einem Osnabrücker Mehrfamilienhaus vermutlich von ihrem Lebenspartner getötet worden. Beamten fanden die schwer verletzte Frau, die erhebliche Stichverletzungen erlitten hatte, am Donnerstagabend in einer Wohnung, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.

Die Polizisten versuchten, der Frau zu helfen. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort starb sie wenig später. Der 52 Jahre alte Lebenspartner der Frau gilt nach Angaben eines Polizeisprechers als dringend tatverdächtig. Er wurde festgenommen.

17-Jährige ist in der Wohnung, in der die Mutter getötet wird

Zuvor hatte ein 23-Jähriger der Polizei häusliche Gewalt in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Mehrere Streifenwagen fuhren zu dem Haus, vor dem die Beamten den 52-jährigen Tatverdächtigen und eine Tochter im Alter von 17 Jahren antrafen. Die 17-Jährige war während der Tat in der Wohnung, blieb aber unverletzt. Das Opfer und ihr Lebenspartner sollen nach ersten Ermittlungen zuletzt getrennt gelebt haben.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. In der Wohnung suchten Kriminaltechniker nach Spuren, dort wurde auch das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, gefunden. Die 17-Jährige und drei Geschwister wurden von einem Notfallseelsorger betreut.

Die Polizei berichtet noch von weiteren Vorfällen in Niedersachsen:

Frau prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und später gestorben. Die 64-Jährige kam am späten Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 214 bei Nienburg (Weser) ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum wurde das Auto der Frau demnach über die Straße geschleudert und prallte gegen einen entgegenkommenden Transporter.

Die 64-Jährige wurde von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geschnitten und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des zweiten Autos wurde nur leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit; die Beamten schätzten den Schaden auf etwa 12 000 Euro. Unter anderem wegen der Bergung war die Bundesstraße am Unfallort zwischen Nienburg und Sulingen für etwa vier Stunden gesperrt.

Braunschweiger ließ Mensch angeblich verbluten - Zunächst keine Einlassung

Weil er einen Menschen angeblich verbluten ließ, steht ein Mann vor dem Landgericht Braunschweig. Zu Prozessbeginn am Freitag äußerte sich der Angeklagte zunächst nicht, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Der Prozess begann den Angaben nach mit der Anklageverlesung. Anschließend habe die Kammer damit begonnen, Zeugen zu vernehmen und Beweismittel zu sichten.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im November 2022 in seiner Wohnung einen Mann geschlagen zu haben, der später aufgrund von Verletzungen im Gesicht verblutete. Er habe dabei gewusst, dass sein Opfer blutverdünnende Medikamente nahm, und ihm bewusst nicht geholfen.

Geldautomat in Hannover gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Hannover gesprengt. Zunächst war unklar, ob der oder die Täter am Freitagmorgen Bargeld erbeuten konnten, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude, in dessen Vorraum sich der Automat befand, sei durch die Explosion nicht stark beschädigt worden. Die Ermittler werten nun Videoaufzeichnungen der Tat aus.

dpa

