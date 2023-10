Siebenjähriger stirbt bei Unfall zwischen Auto und Lastwagen

Ein siebenjähriger Junge ist bei einem Frontalzusammenstoß eines Pick-ups mit einem Lastwagen im Heidekreis ums Leben gekommen. Die 41 Jahre alte Mutter des Jungen wurde vermutlich lebensgefährlich verletzt, der 44 Jahre alte Vater schwer, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

An dem Wagen der Familie war ein Anhänger samt Boot angebracht. Bei dem Unfall am Mittwoch zwischen den Ortschaften Nordrebber und Suderbruch nahe Schwarmstedt sei das Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und habe den Lastwagen gerammt, die Ursache sei noch unklar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Eltern des Jungen kamen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Sie hätten zum Unfallhergang noch nicht vernommen werden können, sagte der Sprecher. Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock.

60-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Osnabrück

Bei einem Wohnungsbrand in Osnabrück ist ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Bewohner des Mehrfamilienhauses waren am Donnerstagfrüh von Rauchmeldern geweckt worden und retteten sich ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Wohnung im ersten Stock, es gab eine starke Rauchentwicklung.

Im Wohnzimmer fanden die Einsatzkräfte einen Mann, der sich nach dem Einatmen von Rauchgasen in Lebensgefahr befand. Der 60-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die betroffene Wohnung beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Feuer zerstört leerstehende „Geistervilla“ in Verden

Die seit Jahrzehnten leerstehende sogenannte Verdener „Geistervilla“ ist bei einem Brand völlig zerstört worden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das marode Haus war in der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten, die Ursache des Feuers war zunächst unklar - die Polizei ermittelt.

Zeugen hatten die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als ein Großaufgebot an Brandbekämpfern eintraf, stand das Haus schon in Flammen. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zur Bekämpfung von Glutnestern dürften aber andauern. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Auto brennt im Elbtunnel - A7 in beide Richtungen gesperrt

Im Hamburger Elbtunnel ist ein Auto in Brand geraten. „In der ersten Röhre Richtung Norden steht ein Fahrzeug in Vollbrand“, sagte ein Sprecher am Donnerstagvormittag der Verkehrsleitstelle der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Die Feuerwehr sei bereits vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Weitere Infos hatte der Sprecher zunächst noch nicht. Eine erste Verkehrsinfo hatte die Polizei auf X gepostet. Der Elbtunnel wurde in beide Richtungen gesperrt. „Das ist bei einem Brandalarm ganz normales Prozedere“, hieß es weiter.

