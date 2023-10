Polizei: Leiche unter Stadiontribüne in Hannover entdeckt

Eine Leiche ist im Oststadtstadion in Hannover entdeckt worden. Der Tote, bei dem es sich vermutlich um einen Mann handelt, soll schon längere Zeit unter der Tribüne an dem Fußballplatz gelegen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Von einem Gewaltverbrechen gehen die Beamten derzeit nicht aus.

Weitere Informationen zu dem Toten, etwa zur Todesursache oder der Identität, lagen zunächst nicht vor. Gegen Ende der Woche oder Anfang der kommenden Woche will die Polizei nach Untersuchungen an der Leiche weitere Details bekannt geben, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Der Tote wurde den Angaben nach bereits am 4. Juli bei Wartungsarbeiten gefunden. Warum die Leiche erst jetzt untersucht werden soll, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Kreis Cuxhaven: Auto prallt mit Pferd zusammen – Fahrer verletzt, Tier tot

Ein Auto ist am Mittwoch auf der Bundesstraße 495 mit einem Pferd zusammengestoßen. Das Tier sei plötzlich zwischen Lamstedt und Hemmoor auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Der 59 Jahre alte Fahrer habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Das Pferd sei so schwer verletzt worden, dass ein Polizist das Tier mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinen Qualen erlöst habe. Das Vorgehen sei zuvor mit der Halterin des Pferdes abgesprochen worden. Die 54-Jährige müsse nun gegebenenfalls mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen rechnen, teilte die Sprecherin weiter mit. Die Ermittlungen dauern an.

Kreis Stade: Sportwagenfahrer verliert Kontrolle – zwei Schwerverletzte

Ein Sportwagenfahrer hat am Mittwochabend auf der Landesstraße 124 in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Straßenbaum geprallt. Der 46-Jährige und seine 51 Jahre alte Ehefrau als Beifahrerin wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war aus Richtung Harsefeld (Landkreis Stade) kommend in Richtung Stade unterwegs. Für Rettung, Bergung und Reinigung blieb die L124 rund um die Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt.

Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät befreit werden, wie es hieß. Dies habe fast eine Stunde gedauert. Das Dach des Sportwagens habe abgeschnitten werden müssen. Der 46-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Hamburg in ein Krankenhaus geflogen. Seine Ehefrau wurde vom Rettungsdienst in eine Hamburger Klinik gefahren. Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de