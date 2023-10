Lotto: Gleich vier Hochgewinne fließen nach Niedersachsen

Harburg Vier Niedersachsen haben am Wochenende die richtigen Zahlen in Eurojackpot, Glücksspirale und Super 6 getroffen. Einer Spieler ist noch unbekannt.

Freitag, der 13., war für zwei Niedersachsen ein besonderer Glückstag: Mit ihren Gewinnzahlen 16, 23, 30, 37, 41 sowie der Eurozahl 2 lagen sie beim Eurojackpot richtig. In der Gewinnklasse 2 der europäischen Lotterie erhalten sie nun je 361.266,90 Euro – so wie auch vier weitere Spielteilnehmer aus Deutschland und Dänemark. Lediglich die gezogene Eurozahl 9 fehlte den Gewinnern für das ganz große Glück.

Einer der niedersächsischen Gewinner nahm für acht Ausspielungen mit acht getippten Feldern an Eurojackpot teil. Der Niedersachse kommt aus dem Heidekreis und spielte in Verbindung mit den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 im Internet. Der zweite, noch unbekannte Gewinner aus Niedersachsen tippte zehn Felder auf seinem Spielschein, den er in Verbindung mit Spiel 77 und Super 6 für eine Ausspielung in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Harburg einreichte.

Auch Gewinner aus Glücksspirale und Super 6 fließen nach Niedersachsen

Über 100.000 Euro in der Gewinnklasse VI darf sich zudem ein niedersächsischer Spielteilnehmer der Glücksspirale freuen. Bei der Ziehung der Lotterie am Samstag stimmten sechs Ziffern seiner Losnummer mit den gezogenen Gewinnzahlen der Endziffernlotterie überein. Der Gewinner nahm über eine Annahmestelle im Landkreis Osterholz teil.

Grund zur Freude hatte darüber hinaus ein niedersächsischer Spielteilnehmer der Zusatzlotterie Super 6. Alle sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer stimmten am Samstag mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Somit erhält der Gewinner in der Gewinnklasse 1 nun 100.000 Euro. An der Super 6 nahm er in Verbindung mit dem Klassiker „Lotto 6aus49“ für vier Ausspielungen in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Harburg teil.

Insgesamt konnten sich bereits 100 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – 17 davon in Millionenhöhe.

red

