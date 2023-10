Vorlesefest Seid beim Vorlesetag 2023 in Braunschweig mit dabei!

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Auch 2022 hat der Vorlesetag im Medienhaus in Braunschweig stattgefunden.

Unser Medienhaus nimmt auch in diesem Jahr am bundesweiten Vorlesefest am Freitag, 17. November, teil. Kita-Gruppen können sich jetzt anmelden.