Niedersachsen: 54-Jährige übersieht Auto und wird schwer verletzt

Eine 54 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntagabend mit einem anderen Autofahrer in Bockenem im Landkreis Hildesheim zusammengestoßen. Sie habe beim Auffahren auf eine Bundesstraße offensichtlich den anderen Pkw übersehen, teilte die Polizeiinspektion Hildesheim in der Nacht zu Montag mit. Die Frau sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Der 40-jährige Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 243. Die 54 Jahre alte Autofahrerin wollte aus Störy, einem Ortsteil der Stadt Bockenem kommend, auf die B 243 auffahren. Dabei übersah sie vermutlich den 40-Jährigen, der diese Straße aus Richtung Nette nach Bockenem befuhr. Beide Autos stießen zusammen, kamen nach links von der Fahrbahn ab und prallten in die Leitplanke. Die Bundesstraße wurde für ungefähr zwei Stunden gesperrt.

39-Jähriger aus Niedersachsen stirbt bei Unfall auf Jahrmarkt

Tödlicher Unfall: Am Sonntag ist in Nordrhein-Westfalen uf dem Pollhansmarkt in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) ein 39-jähriger tödlich verunglückt. Der Mann stammt aus Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover. Wie eine Sprecherin der Polizei Gütersloh mitteilte, sei der 39-Jährige am Sonntagmittag aus der Attraktion „Fuzzy's Lachsaloon“ aus zehn bis zwölf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt.

Feuerwehrleute und Polizisten stehen vor dem Funhouse auf dem Pollhansmarkt in Schloß Holte-Stukenbrock. Foto: Unbekannt / Christian Müller/Westfalennews/dpa

Zunächst war davon ausgegangen worden, dass der Mann ein Besucher war. Es könne aber auch ein Mitarbeiter gewesen sein, es gebe dazu widersprüchliche Aussagen, teilte die Polizei am Abend mit. „Fuzzy's Lachsaloon“ besteht laut Betreiber aus fünf Etagen, auf denen Besucherinnen und Besucher verschiedene Hindernisse überwinden müssen. Am Ende des Hindernisparcours befinde sich ein Free-Fall-Tower in etwa zehn Meter Höhe, so die Polizei.

Tödlicher Unfall: Mann aus Hannover stürzt in die Tiefe und erliegt seinen schweren Verletzungen

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei betrat der 39-jährige Mann aus Hannover den Bereich des Towers und stürzte beim Zurücktreten in die Tiefe. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Einen technischen Defekt schließt die Polizei aus. Ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen Unglücksfall. Zum Zeitpunkt des Sturzes befanden sich noch weitere Personen auf dem Fahrgeschäft. Diesen wurden Betreuungsangebote gemacht, so die Polizei.

red/dpa

