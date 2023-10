Ein Toter bei Verkehrsunfall durch Hagelschauer in Niedersachsen

Bei starkem Hagelschauer ist ein Mensch in Niedersachsen bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Am Sonntagvormittag kam es auf der A27 in der Nähe von Cuxhaven bei starken Hagelschauern zu mehreren Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Menschen wurden verletzt, einer lebensgefährlich. Das Alter und Geschlecht des Todesopfers waren zunächst nicht bekannt. Auch weitere Informationen zu den Unfällen lagen vorerst nicht vor.

Feuerwehr befreit zweijähriges Kind mit Säge aus Stuhl

Ein zweijähriges Kind ist in Bremerhaven beim Spielen mit dem Kopf in einem Stuhl steckengeblieben und wurde von der Feuerwehr befreit. Der Junge war am Samstagabend mit dem Kopf in der Rückenlehne eines Stuhls eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Sie befreite ihn mit einer Säge aus dem Stuhl. Das Kind blieb unverletzt. Acht Einsatzkräfte waren vor Ort.

Fünf Verletzte bei Unfall im Kreis Schaumburg – darunter Kleinkind

Ein Kleinkind ist bei einem Autounfall im Landkreis Schaumburg schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte, waren bei dem Unfall auf der B83 zwischen Luhden und Bückeburg zwei Autos beteiligt. Vier weitere Menschen wurden demnach ebenfalls verletzt. Wie schwer, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Die Ursache und der Hergang des Unfalls am Samstagabend waren ebenfalls noch unklar.

Auto überschlägt sich bei Hildesheim nach Überholmanöver

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall auf der B3 zwischen Delligsen (Landkreis Holzminden) und Alfeld-Gerzen (Landkreis Hildesheim) verletzt worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war die 31-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen bei einem Überholmanöver nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Das Auto überschlug sich auf dem angrenzenden Acker.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall am Samstagabend so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Ihr 29-jähriger Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

24 Kanarienvögel aus Kleingarten in Garbsen gestohlen

24 Kanarienvögel sind aus einem Kleingarten in Garbsen (Region Hannover) gestohlen worden. Zu dem Diebstahl kam es in der Zeit von Mittwoch bis Samstag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die noch unbekannten Täter schnitten den Maschendrahtzaun des Kleingartens auf und verschafften sich so Zugang. Anschließend wurden die beiden Vorhängeschlösser der Vogelvoliere aufgebrochen und die Tiere entwendet.

