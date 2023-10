Balkonbrand in Salzgitter – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Balkonbrand hat in der Schumannstraße in Salzgitter-Lebenstedt für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Ein Balkonbrand hat am Samstag in Salzgitter für einen größeren Feuerwehr-Einsatz inklusive Rettungshubschrauber gesorgt. Verletzt wurde niemand. Wie Heiko Volling von der Berufsfeuerwehr Salzgitter vor Ort erklärte, stand bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte ein Balkon in einem Wohnhaus in der Schumannstraße in Flammen.

Das Feuer hatte bereits auf die Wärmedämmung des Gebäudes übergegriffen und drohte, auch die Fassade in Brand zu stecken. Auch das Nachbarhaus war bereits betroffen. Weil sich in den Gebäuden noch zahlreiche Menschen befanden, widmeten sich die Einsatzkräfte zunächst der Rettung. Weil alle Notärzte im Stadtgebiet in Salzgitter anderweitig im Einsatz waren, forderte die Einsatzleitung auch den Rettungshubschrauber Christoph 30 aus Wolfenbüttel an.

Brand in Salzgitter – Wohnung unbewohnbar

Weil alle Notärzte im Stadtgebiet in anderen EInsätzen waren, wurde Rettungshubschrauber Christoph 30 aus WOlfenbüttel angefordert. Foto: Rudolf Karliczek / FMN

Als besondere Herausforderung nennt Volling die beengten Straßenverhältnisse und die Tatsache, dass es auf der Rückseite des Hauses brannte und mithin die große Drehleiter nicht direkt zum Einsatz kommen konnte. Vor Ort war neben beiden Wachen der Berufsfeuerwehr Salzgitter auch die Ortswehr aus Lebenstedt.

Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Laut Feuerwehr ist die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar. Scheiben sind geborsten, die Flammen waren auch schon im Innenraum.

