Die Solidarität mit Israel ist groß in diesen Tagen. Doch längst nicht alle haben den richtigen moralischen Kompass, wie der Flaggenklau in Braunschweig, Salzgitter und Goslar zeigt. Anderswo in Deutschland bejubeln Demonstranten den Terror der Hamas sogar. Hier ist in Duisburg ein Teilnehmer mit Fahne von Young Struggle und einer Palästinenser-Fahne auf den Schultern bei einer Demo zu sehen.