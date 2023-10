Familienklima: Im Rausch der Geschwindigkeit

Braunschweig Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In dieser Folge geht es um ein deutsches Streitthema, das für erhitzte Gemüter sorgt.

In der Kolumne „Familienklima“ geht‘s um Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel – und die Folgen fürs Familienleben. Diesmal im Fokus: die heiß diskutierte Frage nach dem Tempolimit.

Nicht erst seit dem Besuch im Erse-Park bei Uetze vor kurzem ist mir klar: Mein Kind liebt die Geschwindigkeit. Während mein Magen nach dem ersten Ritt in der noch vergleichsweise harmlosen Achterbahn bereits leise, aber eindeutige Signale sendete, bekam die Fünfjährige einfach nicht genug von der wilden Fahrt. Am Ende sind wir viermal gefahren. Was tut man nicht alles ...

Es gab jedoch schon zuvor Hinweise darauf, dass es für sie nicht schnell genug gehen kann. Im Auto kommt schon häufiger von hinten: „Papa, kannst du bitte schneller fahren?“ Der Verweis auf die geltenden Tempolimits wird dann meist mit einem „das finde ich aber blöd“ kommentiert. Beschleunigungsvorgänge außerorts werden hingegen mit lautem Jubel begleitet.

„Wie schnell darf man denn hier fahren?“, ist auch eine beliebte Zwischenfrage. „So schnell, wie man will“, sagte ich, als wir unlängst auf der Autobahn unterwegs waren. Große Augen im Rückspiegel. „Wirklich? Wow!“ Dann kurzes Nachdenken. „Aber ist das nicht gefährlich?“ Natürlich ist es das! „Aber du fährst doch gerne schnell?“, wollte ich mich mit einer Gegenfrage retten. „Aber nicht so schnell“, war die Antwort.

Was ein Tempolimit auf Autobahnen der Umwelt bringen würde

Natürlich weiß die Fünfjährige nicht, dass sie damit in ein heiß diskutiertes Thema unter Deutschlands Autofahrerinnen und -fahrern eintaucht. Tempolimit ja oder nein – eine Frage, die für hitzige Gemüter sorgt. Für die einen sollte jede Fahrerin und jeder Fahrer eigenverantwortlich entscheiden, ob er oder sie mit 130 oder doch lieber mit 230 Kilometern pro Stunde über den Asphalt donnert, für die anderen würde ein generelles Tempolimit einen großen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduzierung der Verkehrstoten leisten.

Auch ich fahre gerne schnell (also mit dem Auto, nicht mit der Achterbahn). Das macht schon Laune. Und manchmal hat man es nun mal eilig. Sie ahnen es, jetzt folgt ein Aber: Vernünftig ist das nicht. Eigentlich gibt es gar keine sachlichen Argumente, die gegen ein Tempolimit sprechen – und dass das mit der Eigenverantwortlichkeit im Verkehr, speziell auf Autobahnen, so eine Sache ist, weiß jeder, der öfter auf deutschen Straßen unterwegs ist.

Stattdessen wäre ein Tempolimit gut für die Umwelt. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes könnten mit Tempo 120 etwa 6,7 Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden. Auch der Spritverbrauch würde logischerweise sinken. Und die Staugefahr auch, denn je homogener ein Verkehrsstrom ist, umso weniger Spurwechsel und Bremsvorgänge, die oft Staus auslösen, gibt es. Dafür steigt die Sicherheit dahingehend, dass bei geringerer Geschwindigkeit der Bremsweg kürzer ist und die Gefahr von Personenschäden abnimmt – auch logisch.

Vielleicht sollten Freunde der Freizügigkeit auf deutschen Autobahnen einfach häufiger Achterbahn fahren ...

