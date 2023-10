Experte sagt Wettersturz voraus: Was Niedersachsen nun erwartet

Der Wettersturz macht es möglich: Wo könnte in der kommenden Woche in Niedersachsen der erste Schnee drohen?

Wenn man es überspitzt formulieren will, hat das Wetter in Niedersachsen Eintracht Braunschweig eines voraus: Bei der Eintracht, wo die Bilanz von Coach Jens Härtel verheerend ist, geht es aktuell nur bergab. Das Niedersachsen-Wetter hingegen erlebt beide Seiten der Medaille: ein Auf und Ab zwischen den Extremen. Über das Unwetter aus dem Juni 2023 und die Frage nach dem Sommer, der zum Ferienende abzusaufen drohte, bis hin zu den neuerlichen warmen Temperaturen.

EIn Wetter-Phänomen, über das sich zuletzt selbst Experten mächtig wunderten. Jüngst prognostizierten die Fachmänner und Fachfrauen in Sachen Wetter, dass selbiges in Niedersachsen durcheinander gewirbelt würde. Nun droht beim Wetter bereits das nächste Extrem. Und auch Niedersachsen könnte, so die Vorhersagen, davon betroffen sein.

Wärmster Oktrober deutet sich an: Trotzdem bleibt das Niedersachsen-Wetter durchwachsen

Noch lässt sich das Niedersachsen-Wetter als „nass-warm“ bezeichnen: Immer wieder fallen Regentropfen vom Himmel – zum Beginn der Woche in Braunschweig am Montag sogar fast den gesamten Tag über. Auf der anderen Seite aber beschert uns das Wetter in der Region Braunschweig-Wolfsburg immer wieder auch warme Temperaturen. Bislang, so sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in einem der Videos auf YouTube, in denen er seine Prognosen mit der Öffentlichkeit teilt, sei der „Oktober von den Temperaturen her ganz oben mit dabei.“

Der zehnte Monat des Jahres, eigentlich beim Wetter auch in Niedersachsen eher für Regen und Wind bekannt, befinde sich laut Jung „im Bereich der wärmsten Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.“ Es liegt noch gar nicht so lange zurück, dass Jung davon sprach, dass sich diese Tendenz fortsetzen würde und ein Wettersturz nicht in Sicht sei. Nun spricht Dominik Jung von der Trendwende: Der Wettersturz kommt. Schon in der kommenden Woche. Auch in Niedersachsen.

Wetter könnte extremer werden – welchen Bereich in Niedersachsen das betreffen würde

„An der Luftmassengrenze gibt es immer wieder Regen“, so Jung. 20 bis 30 Liter pro Regen pro Quadratmeter sind laut des Wetter-Experten jetzt möglich. Zuvor aber, da herrscht Einigkeit zwischen Dominik Jung und der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD), bleibt es im Norden noch bis Mittwoch warm. Laut DWD sind Temperaturen bis zu 24 Grad beim Niedersachsen-Wetter im Bereich des Möglichen, aber: Es bleibt dabei eben regnerisch. Vor allem in der Nordhälfte von Niedersachsen. Es wird allerdings noch extremer. Oder im Konjunktiv gesagt, der bei Wetterprognosen so oft zum Einsatz kommt: Es könnte extremer werden.

In den Gipfellagen der deutschen Mittelgebirge sind die ersten Schneeflocken durchaus möglich. Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von wetter.net

Ab dem 17. Oktober ist laut Wettermodellen Schneefall möglich. „In der Schneehöhenprognose spukt zumindest einiges rum. In den Gipfellagen der deutschen Mittelgebirge sind die ersten Schneeflocken durchaus möglich“, sagt Dominik Jung von wetter.net. Sollte es schneien, würde dies vor allem in Höhenlagen über 600 Meter fallen. Was das Wetter in Niedersachsen angeht, könnte dies also für den Harz und den Brocken (Höhe: 1.142 Meter) in Betracht kommen. Gleichwohl: So ganz traut jedoch selbst der Experte den Wettermodellen noch nicht. „Da machen wir aber noch ein großes Fragezeichen hinter“, sagt Diplom-Meteorologe Jung.

