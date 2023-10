Hannover Am heutigen Montag ist in Hannover eine Solidaritätskundgebung für Israel geplant. Unter anderem wird Oberbürgermeister Belit Onay eine Rede halten.

Solidaritätskundgebungen für Israel gab es bereits in zahlreichen weiteren deutschen Städten. Wie hier in Halle (Saale). (Archivbild)

Angriffe der Hamas Solidaritätskundgebung für Israel in Hannover am Montag

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas hat ein Bündnis in Hannover zu einer Kundgebung aus Solidarität zu Israel aufgerufen. An diesem Montag um 17.00 Uhr werden dazu als Redner unter anderem Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Steffen Krach (SPD) erwartet. „Wir verurteilen diese Angriffe der Hamas und stehen an Israels Seite“, teilte der Freundeskreis Hannover für die Veranstalter mit. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser Verbrechen.“

Die islamistische Organisation Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Bei dem beispiellosen Angriff wurden Hunderte Menschen getötet und mehrere Tausend weitere verletzt.

Am Sonntagabend hatte bereits die Oberbürgermeisterin von Osnabrück, Katharina Pötter (CDU), zu einer Demonstration aufgerufen, um Solidarität mit dem angegriffenen Land zu zeigen. Die Polizei Osnabrück zählte 170 Teilnehmende, darunter auch Vertreter des örtlichen Runden Tischs der Religionen. Solidaritätskundgebungen für Israel gab es auch in zahlreichen weiteren deutschen Städten.

dpa

