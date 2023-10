Bei Einbruch in Braunschweig: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Die Polizei war am Donnerstagabend nach einem Einbruchdiebstahl in der Kastanienallee in Braunschweig im Einsatz.

Am Donnerstag ist es in Braunschweig zu einem Einbruchdiebstahl in ein Fahrradgeschäft in der Kastanienallee gekommen. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem das Fahrradgeschäft ansässig ist, hörte gegen 23.30 Uhr ein lautes Klirren. Kurze Zeit später stellte er fest, dass eine Schaufensterscheibe des Geschäftes zerstört wurde. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Nach Einbrauch in Fahrradgeschäft in der Kastanienallee: Polizei Braunschweig sucht Zeugen

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach möglichen Tätern ein, hatten damit aber keinen Erfolg. Wie die Polizei in einer Mitteilung bekanntgibt, habe man noch am Abend der Tat einen Verantwortlichen des Fahrradgeschäfts informiert. Dieser teilte der Polizei mit, dass sich hinter der Schaufensterscheibe ein hochwertiges Mountainbike befunden habe. Selbiges würde nun fehlen.

Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren, zudem wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0531/476-2516 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de