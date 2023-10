Familienklima: Fallstricke eines nachhaltigen Kindergeburtstages

Vergangene Woche wurde bei uns Geburtstag gefeiert. Einen Nachmittag lang war das Haus fest in der Hand von Fabelwesen. Unsere Tochter hatte sich zum fünften Geburtstag eine Feen-Mottoparty gewünscht. Einige Tage zuvor war sie auf einem Meerjungfrauen-Geburtstag gewesen. Hatten Jahrestage früher auch immer ein Motto? Aber darum soll es hier nicht gehen. Vielmehr um die Frage: Wie feiert man eigentlich einen nachhaltigen Kindergeburtstag?

Denn das ist gar nicht so einfach, wie schnell klar wurde. Es fängt schon bei den Geschenken an. Vieles, was das Kinderherz innig begehrt, ist aus Plastik. Und darin doppelt und dreifach eingepackt. Oder in riesigen Kartons, die anschließend die Papiertonne zum Überquellen bringen. Wer wissen möchte, wo zuletzt Geburtstag in der Straße und in der Nachbarschaft gefeiert wurde, könnte sich einfach den Füllstand der Mülltonnen anschauen.

Ein nachhaltiger Kinder-Geburtstag – das ist gar nicht einfach

Das nächste Problemfeld in Sachen Nachhaltigkeit: Geschenkpapier. Eigentlich müsste man altes Zeitungspapier nehmen, was aber von der Optik her an einen Fischmarkt erinnert. Oder die Präsente in Stoffe einwickeln, die beliebig oft wieder benutzt werden können. Eigentlich müsste man das tun. Aber dann ist da diese Begeisterung in den Kinderaugen, wenn ohne Rücksicht auf Verluste und mit viel Elan das bunte Geschenkpapier abgerissen wird. Geschenke auspacken – das ist doch mit das Größte für Kinder.

Verpackungsmüll, Geschenkpapier, Luftballons, Strohhalme, Trinkpäckchen, einzeln verpackte Süßigkeit als Give-aways: Die Liste der aus nachhaltiger Perspektive problembehafteten Aspekte eines durchschnittlichen Kindergeburtstages ist lang (und an dieser Stelle vermutlich nicht mal vollständig). Es ist eine Gratwanderung: zwischen der Erwartungshaltung des Kindes und seiner Gäste, die die Eltern an diesem besonderen Tag natürlich nicht enttäuschen wollen. Und zwischen der Notwendigkeit, in Klimawandel-Zeiten auch nachhaltig zu denken. Scheitern ist hier fast vorprogrammiert.

Immerhin: Die Strohhalme haben wir gleich weggelassen. Treue Leserinnen und Leser erinnern sich: Gleich zweimal ging es in den vergangenen Ausgaben darum, wie man die bunten Plastikröhrchen nachhaltig ersetzt. Es kam heraus, dass in vielen Haushalten neben Edelstahl, Bambus und Glas auch Nudeln, im Idealfall Makkaroni, eingesetzt werden. Das klang nach der idealen Lösung. Bis eine Leserin schrieb, dass Nudeln für Zöliakiebetroffene und Weizenallergiker natürlich nicht infrage kommen. Stimmt. Zum Glück können fünfjährige Feen schon aus Bechern trinken.

