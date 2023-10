Kies-LKW kippt bei Dransfeld um, Fahrer stirbt

Am Dienstag berichten Polizei und Feuerwehr von Unfällen, Bränden und einer Geldautomatensprengung in Niedersachsen (Symbolbild).

Ein mit Kies beladener Lkw ist nahe Dransfeld von der Landstraße abgekommen und auf die Seite gekippt. Der 57 Jahre alte Fahrer wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und tödlich verletzt, wie die Polizeiinspektion Göttingen am Montagabend mitteilte. Der Mann sei am Montagmittag mit seinem LKW zwischen der Gemeinde Jühnde in Südniedersachsen und der Bundesstraße 3 unterwegs gewesen.

Aus noch ungeklärter Ursache sei er mit seinem Fahrzeug in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen - der LKW kippte um und blieb auf der Seite liegen. Für die Rettungsarbeiten wurde die Straße bis zum späten Abend voll gesperrt. Die Ursache des Unfalls war noch unklar.

24-jähriger Motorradfahrer von Trecker angefahren - schwer verletzt

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmorgen in Geestland (Landkreis Cuxhaven) von einem Trecker angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Dienstag versuchte der Biker, das Treckergespann zu überholen. Gleichzeitig wollte der 56-jährige Fahrer des Treckergespanns nach links zu einem landwirtschaftlichen Hof abbiegen. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallhergang wird ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von rund 16 000 Euro.

50 000 Euro Sachschaden bei Brand eines Einfamilienhauses in Emden

Durch einen Brand in einem Einfamilienhaus in Emden ist am Montag ein Sachschaden von rund 50 000 Euro entstanden. Verletzt wurde laut Polizeiinformationen von Dienstag niemand. Das Feuer brach zunächst in einer Werkstatt in dem Einfamilienhaus aus und breitete sich dann bis zum Dachstuhl aus. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf die angrenzenden Wohngebäude übergriff. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Nach Brand in Kirche - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Brand in einer Kirche im Landkreis Osnabrück sucht die Polizei Zeugen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer in Ostercappeln war am Montag entdeckt worden. Aus der Kirche drang Rauch, ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte. Die Flammen hatten sich im Bereich des Altars ausgebreitet, die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, der Schaden betrug nach ersten Schätzungen mindestens 5000 Euro. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heuballen in Flammen - starke Rauchentwicklung

50 Heuballen sind am Dienstag im Landkreis Cuxhaven in Flammen aufgegangen. Insgesamt rund 100 Ballen lagerten auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Hofes in Hemmoor. Es gab eine starke Rauchentwicklung, Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten, wie die Polizei mitteilte. Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, nach zwei Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar, Hinweise auf Brandstiftung gab es laut Polizei nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

Geldautomat im Landkreis Northeim gesprengt

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Hardegsen (Landkreis Northeim) gesprengt. Am Gebäude der Bankfiliale entstand ein erheblicher Sachschaden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde bei der Tat in der Nacht zu Dienstag niemand. Den Tätern gelang trotz sofort eingeleiteter Fahndung die Flucht. Die Höhe der erbeuteten Summe war zunächst unklar.

