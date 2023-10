Wetter in Niedersachsen: Sturm und Regen erwartet

Hannover Der Tag der Deutschen Einheit in Niedersachsen ist zwar warm, soll aber ungemütlich enden. Das Wetter in Niedersachsen.

Der Feiertag soll in Niedersachsen vielerorts regnerisch und stürmisch werden. Das geht aus einer Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Es könne am Dienstag zu einzelnen starken Gewittern im Bundesland kommen, dabei sei es verbreitet stürmisch. Am Nachmittag gibt es laut DWD im Südosten Niedersachsens vorübergehend die Gefahr schwerer Sturmböen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 18 Grad auf den Inseln und 24 Grad in den südöstlichen Landesteilen.

Für die Region rund um Braunschweig und Wolfsburg warnt der Wetterdienst vor markantem Wetter (Stufe 2 von 4). Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 km/h auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h gerechnet werden.

Orkanartige Böen auf dem Brocken im Harz - Unwetterwarnung

Für den Brocken, den höchsten Berg im Harz, gilt eine Unwetterwarnung (Stufe 3 von 4). Oberhalb von 1000 Metern gibt es demnach orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 110 km/h. Dennoch halten sich aufm am Tag der Deutschen EInheit Touristen auf dem Berg auf, der kurz hinter der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze in Sachsen Anhalt liegt.

Niedersachsen-Wetter sorgt für Schließung und Gefahr

Wegen der möglichen Sturmböen öffnete das Wisentgehege in Springe bei Hannover am Dienstag nicht. Wegen des alten Eichenwaldes bestehe ein erhöhtes Risiko für Astbrüche, hieß es.

In Wilhelmshaven drohte wegen des starken Windes ein Baum auf die Fahrbahn zu kippen. Da eine Gefährdung des Verkehrs bestand, wurde der Baum nach Absprache mit der Polizei gefällt, wie die Stadt mitteilte.

eng/dpa

