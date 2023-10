Hannover: Schwerbewaffnete Polizisten durchsuchen Hochzeitskorso

Hannover Die Polizei durchsuchte acht Autos. Gefunden worden war aber nichts. Am Montag retteten Hilfskräfte einen Mann aus dem Watt. Der Polizei-Überblick.

Polizisten kontrollieren Teilnehmer eines Hochzeitskorsos und ihre Fahrzeuge. Passanten wollen am Sonntagabend Schüsse aus den Autos gehört haben und wählten die 110.

Nach Hinweisen von Bürgern haben schwerbewaffnete Polizisten die Teilnehmer eines Hochzeitskorsos in Hannover durchsucht. Passanten wollen am Sonntagabend Schüsse aus den Autos gehört haben und wählten die 110. „Wir hatten Hinweise, dass da mit Schreckschusspistolen aus dem Korso heraus in die Luft geschossen wurde“, sagte ein Polizeisprecher. Acht Autos seien durchsucht worden, letztlich sei aber nichts gefunden worden.

Acht Autos seien bei der Kontrolle in Hannover durchsucht worden. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Sämtliche Hochzeitsgäste mussten ihre Limousinen verlassen – auch die Braut musste auf einer achtspurigen Hauptverkehrsstraße mitten in der City in ihrem opulenten weißen Kleid auf das Ende der Polizeidurchsuchungen warten.

„Im Ergebnis hat man weder Schreckschusswaffen noch andere Waffen gefunden“, sagte der Polizeisprecher. Nach der Kontrolle hätten alle Gäste in Richtung Hochzeitsfeier weiterfahren dürfen.

Rettungskräfte befreien Mann aus dem Watt

Rettungskräfte haben einen Mann aus dem Watt vor Norddeich (Landkreis Aurich) befreit. Der Wattwanderer blieb am Montagvormittag auf Höhe des Campingplatzes im Watt stecken, wie die freiwillige Feuerwehr auf ihrer Internetseite mitteilte. Passanten wählten den Notruf. Als Feuerwehr und Rettungsdienst am Einsatzort eintrafen, sahen sie den Mann über 200 Meter vom Deich entfernt im Watt. Er steckte bis zum Gesäß im Schlamm. Das Wasser befand sich nur noch wenige Meter von dem Mann entfernt.

Als die Einsatzkräfte sich dem Mann genährt hatten, stand ihm das Wasser bereits bis zum Bauch. Feuerwehrmänner gruben ihn frei und führten ihn zu einem Damm. Ein Besatzungsmitglied aus einem Rettungshubschrauber seilte sich ab und zog den Wattwanderer hoch. Der Hubschrauber landete anschließend auf dem Deich und übergab den erschöpften Mann an den Rettungsdienst. Er blieb nach Angaben eines Feuerwehrsprechers unverletzt. Zuvor hatte die „Nordwest-Zeitung“ darüber berichtet.

dpa

