Harz: Auto überschlägt sich und fängt Feuer - Fahrer stirbt

Thale Im Harz und in Cuxhaven starben Menschen bei Unfällen, in Hildesheim brannte es, im Emsland gab es einen LKW-Unfall. Der Blaulicht-Überblick.

Ein 25-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der L92 zwischen Thale und Neinstedt (beide Landkreis Harz) gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge überfuhr der Mann in der Nacht zum Montag zunächst eine Verkehrsinsel, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und fuhr über Bahngleise. Der Wagen überschlug sich den Angaben zufolge mehrfach, kam auf einem Feldweg zum Stehen und geriet in Brand.

Passanten fanden den Mann an der Unfallstelle und versuchten, ihn zu reanimieren. Der Mann starb noch am Unfallort. Das Auto brannte laut Polizei vollständig aus. Durch den Unfall wurden den Angaben zufolge die Bahngleise beschädigt, sodass die Bahnstrecke zwischen Thale und Neinstedt gesperrt werden musste. Die genaue Unfallursache ist bislang nicht bekannt.

82-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenprall mit Auto

Ein 82 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Zusammenprall mit einem Auto im Landkreis Cuxhaven tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann sei noch am Unfallort verstorben, teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen wechselte der Mann am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 143 zwischen Loxstedt und Nesse unvermittelt und ohne Ankündigung die Straßenseite. Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 77-jährige Fahrer erlitt einen Schock.

Lastwagen schert zum Abbiegen in Gegenverkehr - eine Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Geeste (Landkreis Emsland) ist eine 31-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Sattelzug sei in der Nacht zum Montag in den Gegenverkehr ausgewichen, um rechts abzubiegen, sagte ein Polizeisprecher. Die entgegenkommende Autofahrerin sei daraufhin gegen den Anhänger geprallt. Sie sei mit einem Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht worden. Der Lkw-Fahrer habe sich nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Brand in Dachgeschosswohnung in Hildesheim - zwei Verletzte

Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Hildesheim sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht auf Montag in der Wohnung aus zunächst nicht bekannter Ursache aus, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Alle Bewohner des Mehrparteienhauses retteten sich den Angaben nach selbstständig aus der Wohnung. Zwei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr brauchte etwa anderthalb Stunden, um den Brand zu löschen. Die Straße in der Hildesheimer Innenstadt war zeitweise gesperrt.

