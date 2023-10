Hannover „Hochgewinn“ nennt es Lotto, wenn Menschen mehr als 100.000 Euro gewinnen. Nach der Jackpot-Zwangsausschüttung gab es mehrere davon in Niedersachsen.

Die vergangene Lottoziehung hat für diverse sechsstellige Gewinne in NIedersachsen geworgt.

Glücksspiel Lotto: Mehrere Gewinne in Niedersachsen, ein Millionär

Nachdem 17 Ziehungen in Folge den Jackpot beim Lotto 6aus49 nicht ins Wanken gebracht hatten, wurde der am Samstag per Zwangsausschüttung geknackt. Da wieder kein Lottospieler die Gewinnklasse 1 schaffte, wurde der Jackpot-Betrag der nächst niedrigeren Gewinnklasse 2 zugeschlagen.

Diesen Sechser mit den Gewinnzahlen 1, 17, 20, 36, 42 und 45 trafen zwei Teilnehmer: Einer aus Niedersachsen und einer aus Hessen. Sie teilen sich nun den Jackpot und erhalten jeweils exakt 22.500.000 Euro. Gut 22 Millionen. Das teilt Lotto Niedersachsen am Montag mit.

Diverse Lotto-Hochgewinne in Niedersachsen

Mit fünf richtig getippten Gewinnzahlen und der korrekten Superzahl lagen darüber hinaus sechs weitere Spielteilnehmer aus Niedersachsen richtig. Durch die hohe Gewinnquote erhalten sie für ihren Fünfer plus Superzahl nun Hochgewinne von je 136.329 Euro in der Gewinnklasse 3.

Ein weiterer Spielteilnehmer aus Niedersachsen traf bei der Ziehung am Samstag zwar nicht die richtigen Gewinnzahlen, er hatte aber Glück bei der Super 6: Alle sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Somit erhält der Niedersachse nun 100.000 Euro.

Im Jahr bisher fast 100 Lotto-Hochgewinner

Insgesamt konnten sich bereits 94 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000,00 € bei den Lotterien von LOTTO Niedersachsen freuen – 17 davon in Millionenhöhe.

Hier gibt es Hilfe bei Spielsucht

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat ein Beratungstelefon geschaltet, wo Betroffene sich an 363 Tagen im Jahr (außer Heiligabend und Silvester) melden können. Außerdem gibt es lokale Anlaufstellen, etwa die Awo-Salto-Suchthilfe in Salzgitter.

