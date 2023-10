85-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein tödlicher Unfall im Kreis Diepholz, ein schwerer Unfall in Göttingen. Davon und von anderen Einsätzen berichten Polizeistationen aus Niedersachsen am Sonntag (Symbolbild).

Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in Neuenkirchen (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Der Mann kam in einer Linkskurve von der Straße Gödderner Weg ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Der 85-Jährige starb noch am Unfallort. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

Autos in Göttingen zusammengestoßen - zwei Schwerverletzte

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer beiden Autos in der Göttinger Innenstadt schwer verletzt worden. Die beiden Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Die Bürgerstraße wurde nach dem Unfall in der Nacht zum Sonntag komplett gesperrt.

Mann überfällt Tankstelle - und wird festgenommen

In Kirchdorf (Landkreis Diepholz) hat die Polizei einen 22-Jährigen festgenommen, der mutmaßlich zuvor eine Tankstelle überfallen hatte. Zeugen hatten den Tatverdächtigen auf seiner Flucht am Samstagabend verfolgt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige hatte demnach die Angestellte der Tankstelle mit einem Taser bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend sei er mit seiner Beute erst zu Fuß und dann mit einem Auto geflüchtet.

Ein Zeuge sowie der Pächter der Tankstelle alarmierten die Polizei und folgten dem Tatverdächtigen laut den Angaben zunächst ebenfalls zu Fuß und anschließend in einem Pkw. In Varrel wurde der 22-Jährige daraufhin von den Beamten festgenommen.

Mehr wichtige Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

dpa

