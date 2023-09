Wetter in Niedersachsen: Wo bleibt bloß der Herbst?

Braunschweig In der Region Braunschweig-Wolfsburg will sich der Herbst einfach nicht einstellen. Bleibt das Niedersachsen-Wetter auch im Oktober stur sommerlich?

Ach, der Herbst. Fallende Blätter, leichter Nieselregen und kühle Luft. Das perfekte Wetter, um sich mit Decke und Tee auf die Couch sinken zu lassen. Zumindest meistens. Denn dieses Jahr will die nasskalte Jahreszeit beim Niedersachsen-Wetter zumindest in den ersten Wochen weder nass noch kalt werden. Das jedenfalls prognostiziert Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von wetternet. In der Region Braunschweig-Wolfsburg sagt Jung für die ersten beiden Oktober-Wochen den gleichen Trend voraus, wie für den Rest Niedersachsens: Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad, zeitweise viel Sonnenschein. „So richtig nasses und windiges Herbstwetter ist nicht erkennbar!“, sagt Jung.

Das Wetter in Niedersachsen liefert also eine Freude also für alle Sommerfreunde, könnte man denken. Trotzdem sei nicht alles eitel Sonnenschein, erklärt Jung: „Bis Mitte Oktober sind nur geringe Regenmengen für die Region angesagt.“ Ein bis fünf Liter über zehn bis 14 Tage, so die Prognose. Jung konstatiert: „Das ist dann doch sehr wenig. Gerade nach dem trockenen September zu wenig!“

In der Region Braunschweig-Wolfsburg: Wie geht es mit dem Wetter in Niedersachsen weiter?

Wann der Herbst denn nun kommt? Ds kann Jung noch nicht voraussagen. Ein Absturz ins Kalte und Nasse sei jedenfalls kurzfristig nicht absehbar. Und darüber hinaus? Eine Bauernregel sagt jedenfalls: „Ist Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter hinterdrein.“ Ob wir uns nach dem warmen Herbst zwangsläufig beim Niedersachsen-Wetter auf einen harten Winter einstellen müssen? Das möchte Dominik Jung bezweifeln. Von Bauernregeln hält er in eigenen Worten: „Nichts.“ Es heißt also weiter abwarten und Tee trinken. Und das geht ja bekanntlich auch ohne Regen und Wolldecke ganz gut.

