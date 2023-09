Tödlicher Unfall: Autofahrer kollidiert mit Sattelzug

Oldenburg Aus ungeklärter Ursache geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und krachte in Oldenburg mit seinem Pkw in den Sattelzug. Der Polizei-Überblick.

In Oldenburg hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Autofahrer kollidierte mit einem Sattelzug.

Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist beim Frontalzusammenstoß seines Wagens mit einem Sattelzug in Oldenburg tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Senior aus Bremen am Mittag mit seinem Pkw auf der Küstenkanalstraße aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Sattelzug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 80-Jährige wurde demnach in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Der 34 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die Küstenkanalstraße zeitweise voll gesperrt werden.

Inzwischen zwei Tote nach schwerem Unfall im Landkreis Oldenburg

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag im Landkreis Oldenburg ist ein weiterer Mensch gestorben. Nach dem Tod des 20 Jahre alten Fahrers starb auch ein 19-jähriger Beifahrer, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Außerdem wurden bei dem Unfall in Kirchseelte drei weitere Menschen verletzt.

Der 20-Jährige war am Montagabend mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gefahren und zurück auf die Straße geprallt. Der 19-Jährige, der inzwischen starb, befand sich auch in dem Auto. Auf der Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Wagen eines 57-Jährigen, danach fuhr ein 19-Jähriger auf das Auto des 57-Jährigen auf.

