Polizei-Kontrolltag: Hunderte Verstöße in der Region Braunschweig

Braunschweig Viele Stunden kontrollierten die Beamten am Dienstag auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg den Straßenverkehr. Was sie herausfanden.

Mehr als 540 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte waren am Dienstag in ganz Niedersachsen bei der fünften länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben“ im Einsatz. Unter dem Motto „Rücksicht im Blick“ kontrollierte die Polizei dabei zwischen 6 Uhr und Mitternacht an mehr als 160 Orten über 11.100 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer und stellte dabei 2862 Verstöße fest. Daneben fanden landesweit mehr als 50 Präventionsaktionen statt.

Laut Innenministerium Niedersachsen kontrollierten die Beamten 8900 Pkw-Fahrer, 150 Lkw-Fahrer, 1660 Radfahrer, 270 E-Scooter-Fahrer, 130 motorisierte Zweiradfahrer. Zu den Verstößen zählten 2633 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 47 Straftaten.

Das Fazit der Polizeiinspektion Braunschweig

Die Polizei kontrollierte 1382 Verkehrsteilnehmer. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Kontrolle von PKW, aber auch Radfahrer, E-Scooter Fahrer und LKW-Fahrer. Neben dem Werben für eine gegenseitige Rücksichtnahme und Hinweisen zu mehr Umsicht im Straßenverkehr wurden allerdings auch themenspezifische Verkehrsverstöße festgestellt und erläutert. Zusammenfassend ahndeten die Beamten 221 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 9 Verkehrsstraftaten.

Zusätzlich befanden sich auch Verkehrspräventionsteams der Polizei Braunschweig im Einsatz, die im Rahmen diverser Aktionen in Kontakt mit Verkehrsteilnehmern und Interessierten kamen.

Das Fazit der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt

An mehreren stationären Kontrollstellen sowie im Rahmen mobiler Kontrollen überprüfte die Polizei in der Region gut 430 Verkehrsteilnehmer und erfassten gut 40 Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Insbesondere die Hauptunfallursachen, wie zum Beispiel unangepasste Geschwindigkeit, Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit, Ablenkung sowie der Umgang verschiedener Verkehrsmittel miteinander, fanden im Rahmen der Kontrollen Berücksichtigung.

Das Fazit der Polizei Salzgitter

Die Beamten standen zwischen 16 und 24 Uhr an der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt. Sie kontrollierten 26 Wagen, 3 Fahrer waren nicht angeschnallt, 2 nutzten während ihrer Fahrt das Mobiltelefon, bei einem Wagen war die Betriebserlaubnis erloschen.

Das Fazit der Polizei Gifhorn

Zwischen 7.15 und 9.15 Uhr sowie am frühen Nachmittag zwischen 12 und 14 Uhr haben die Beamten in Gifhorn auf dem Wilscher Weg in Höhe der dortigen Kindertagesstätte das Tempo kontrolliert. Dabei stellten sie insgesamt 23 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit fest. Gegen 15 Autofahrer leiteten sie ein Verfahren ein, das ein Bußgeld nach sich zieht. Acht Fahrer mussten aufgrund ihrer überhöhten Geschwindigkeit ein Verwarnungsgeld hinnehmen.

Die Beamten kontrollierten am Nachmittag und Abend zudem den Verkehr entlang der Braunschweiger Straße. Zwischen 15 und 20.45 Uhr wurden sie dabei auf vier E-Scooter aufmerksam, mit denen je zwei Personen fuhren. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeiten gegen die in allen Fällen jugendlichen Fahrer eingeleitet. Ebenfalls in den Fokus gerieten im Kontrollzeitraum fünf Motorräder, bei dreien war aufgrund von Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen, bei zweien war die Beleuchtung defekt. Zudem fielen fünf Autofahrer durch Posing-Verhalten auf, also starkes Beschleunigen, quietschende Reifen und ähnliches Verhalten. Hier führten sie mit den verantwortlichen Fahrern eindringliche Gespräche zur Sensibilisierung.

Das Fazit der Polizei Wolfenbüttel

Bei den Kontrollen am Morgen und Mittag im gesamten Landkreis Wolfenbüttel waren die Schulwege im Fokus. Insgesamt sprachen die Beamten acht mündliche Verwarnungen aus, sechsmal leiteten sie ein Bußgeldverfahren ein.

Das sagt Innenministerin Daniela Behrens

Die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, zieht folgendes Fazit zum Kontrolltag: „Raser, Alkohol oder Drogen haben im Straßenverkehr nichts zu suchen. Zu hohe Geschwindigkeit, wenig Abstand und fehlende Fahrtüchtigkeit gefährden Menschenleben. Das sind keine Kavaliersdelikte. Die Zahl der verunglückten Menschen auf Niedersachsens Straßen liegen in diesem Jahr fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Dabei ließen sich die allermeisten Unfälle vermeiden. Denn rücksichtsvolles Verhalten zeigt sich auch darin, dass nicht zu schnell gefahren, der Sicherheitsabstand eingehalten wird und kein Alkohol oder Drogen im Spiel sind. Oder anders gesagt: Sicherheit im Straßenverkehr fängt im Kopf an. Nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme sorgen wir für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.“

red

