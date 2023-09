Altweibersommer oder Absturz? Wetter-Wirrwar in Niedersachsen

Regen und Gewitter oder doch Sonne: Was bestimmt das Wetter in Niedersachsen in den kommenden Tagen? (Symbolbild)

Eigentlich müsste, so könnte man mal frech behaupten, auch eine Glaskugel zur festen Ausstattung derer zählen, die nicht nur das Wetter für Niedersachsen, sondern eben für die ganze Republik voraussagen. Jedenfalls gleicht das, was sowohl die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) als auch der in den Medien immer wieder gern zitierte Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von wetter.net, versuchen, exakt einem: dem Blick in die Glaskugel.

Denn: Nichts genaues weiß man, wenn es um das Wetter in Niedersachsen geht. Im Jahr 2023 machen wechsende Phänomene die halbwegs genaue Vorhersage offenbar noch schwieriger. Sie erinnern sich, liebe Leserinnen und Leser, und dürften das eine oder andere Exterem am eigenen Leib erfahren haben: Unwetter im Juni 2023, dann mal ein Hitze-Hammer beim Niedersachsen-Wetter und schließlich, als es doch mal etwas kühler wurde, die Frage: Ist der Sommer jetzt schon vorbei?

Kommt jetzt beim Niedersachsen-Wetter wirklich der Umschwung vom Sommer auf den Herbst?

Nun, genau das ist auch weiterhin der Mittelpunkt aller Diskussionen, die sich mit dem Wetter im Norden in den kommenden Tagen beschäftigen: Ist der Sommer auf Abschiedstour? Kommt er, nachdem zuletzt nicht nur beim Wetter in Niedersachsen ordentlich „Schwung in die Küche“ gekommen ist, nochmal wieder? Oder war er eigentlich nie wirklich weg, sondern hat sich einfach nur für ein paar Tage hinter den Unwetterwarnungen versteckt?

Da könnte man dann fast meinen: Jetzt kommt er aber, der Herbst DIplom-Meteorologe Dominik Jung (wetter.net)

Fakt ist: Nachdem es sich schon am Freitag, dem Tag der 37. Auflage des Braunschweiger Nachtlaufs, immer mehr abkühlte, ist dies auch für den Samstag prognostiziert worden: „Freitag und Samstag spürbar kälter. Kaum mehr als 20 Grad, nachts sogar Bodenfrostgefahr“, hatte auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einem seiner Youtube-Videos angekündigt und dort zugleich auch gesagt: „Da könnte man dann fast meinen: Jetzt kommt er aber, der Herbst!“ Aber ist dem auch so?

Wetter in Niedersachsen: Zwei unterschiedliche Modelle – mit völlig unterschiedlichen Prognosen

Genau das ist der springende Punkt, wie man so schön sagt. Der, an dem sich die Geister scheiden und, was das Wetter in Niedersachsen für die kommenden Tage angeht, die Meinungen weit auseinandergehen. Genauer gesagt: Der Moment, in dem es zum einen das europäische Wettermodell gibt und zum anderen das amerkanische. Und diese unterscheiden sich eben doch sehr deutlich, nachdem die Entwicklung beim Niedersachsen-Wetter zuletzt durch einen Ex-Hurrikan forciert wurde.

Das Altweibersommerhoch könnte in der gesamten nächsten Wetterwoche bei uns bleiben.

Das amerikanische Wettermodell geht, so fasst es Jung zusammen, davon aus, dass „am Donnerstag der große Absturz auf uns zukommt“. Dies lasse sich aus der Ensemble-Prognose der Amerikaner ablesen. Doch das große „Aber“ folgt auf dem Fuße: Das europäische Wettermodell sieht etwas ganz anderes, wie Dominik Jung konstatiert: „Das Altweibersommerhoch könnte in der gesamten nächsten Wetterwoche bei uns bleiben.“ Soll heißen: Temperaturen von 20 bis 25 Grad Celsius und Sonnenschein beim Wetter in Niedersachsen, regional stellenweise sogar nochmal bis zu 27 oder 28 Grad.

Welches Modell nun Recht hat? Die Glaskugel hätte sicher eine Antwort. Noch aber zählt sie nicht zur Graundausstattung der Meteorologen. Und so bleibt mit Blick auf Niedersachsen: ein Fragezeichen. Und das Abwarten, was am Ende eintritt.

