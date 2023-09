Ein mit Kartoffeln beladenes Treckergespann ist bei Twistringen von der Vechtaer Straße abgekommen und umgekippt. Aus noch ungeklärter Ursache habe der Fahrer am Montagvormittag die Kontrolle über den Traktor und die beiden Anhänger verloren, teilte die Polizei Diepholz mit. Er sei links von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Ein Anhänger sei mit umgerissen worden und seitlich an einem Baum gelandet. Der zweite Anhänger blieb demnach aufrecht und blockiert nun schräg stehend die Landstraße.

Der Landwirt wurde vom Rettungsdienst betreut. Er sei leicht verletzt und konnte den Angaben nach noch vor Ort wieder entlassen werden.

Die Ladung war mit einer Plane gesichert, deshalb blieben die meisten Kartoffeln auf der Ladefläche. Nur vereinzelt seien Knollen aus dem Anhänger auf die Straße und den Grünstreifen gefallen. Ein Bergungsunternehmen muss jetzt Traktor und Anhänger wieder aufrichten. Die Vechtaer Straße bleibe dementsprechend noch für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Untersuchungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Auch die Höhe des Schadens sei noch unklar.

Osnabrücker sollen aus Habgier getötet haben

Ein tot in einem Keller in Pulheim bei Köln gefundener 85-Jähriger soll von zwei jungen Männern aus Habgier umgebracht worden sein. Auf dieses Mordmerkmal stützt sich der Haftbefehl, der gegen die Verdächtigen im Alter von 19 und 20 Jahren erlassen worden ist, wie die Kölner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die Männer waren am Freitagabend in Osnabrück festgenommen worden.

Der Tote war am 7. September im Keller seines Einfamilienhauses in Pulheim gefunden worden. Er hatte dort allein gelebt. Laut Staatsanwaltschaft beobachteten Nachbarn einen Wagen mit Osnabrücker Kennzeichen vor dem Haus. Unter anderem dieser Hinweis führte die Ermittler zu den beiden Beschuldigten, die in Osnabrück leben. Nähere Angaben zu Tatverdächtigen und -hergang machte die Staatsanwaltschaft nicht. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass noch weitere Personen an Tat oder Planung beteiligt gewesen seien.

Auto kracht auf A1 gegen Leitplanke

Ein Auto ist auf der Autobahn 1 gegen eine Leitplanke gefahren und hat eine Vollsperrung ausgelöst. Das Fahrzeug prallte in einem Baustellenbereich an der Abfahrt Neuenkirchen-Vörden nördlich von Osnabrück am Montagmorgen frontal gegen die spitz zulaufende Leitplanke, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Dämpfungselemente an der Spitze der Leitplanke haben den Aufprall nach Angaben eines Polizeisprechers abgefedert. Durch den Unfall wurde die Autobahn in dem Bereich zeitweise in Fahrtrichtung Bremen gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet. Durch Trümmerteile wurde zudem ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

