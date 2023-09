Niedersachsen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Ostercappeln im Landkreis Osnabrück kam es am Freitag zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde (Symbolbild).

Ein 67-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Ostercappeln im Landkreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Ein weiterer, 19 Jahre alter Biker wurde bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten die beiden ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer nach links in eine Wohnsiedlung abbiegen wollen und angehalten, um einer entgegenkommenden Gruppe von Motorradfahrern die Vorfahrt zu gewähren. Ein nachfolgender Wagen überholte das stehende Auto, fuhr in die Gruppe der Biker und erfasste sowohl den 67-Jährigen als auch den 19 Jahre alten Motorradfahrer. Der Fahrer des Unfallwagens blieb unverletzt.

Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 86-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Esterwegen im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Der 86-Jährige fuhr am Freitagnachmittag auf seinem E-Bike und übersah nach ersten Erkenntnissen beim Überqueren der Straße den Wagen eines 28-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Daraufhin stieß der Radfahrer mit dem Auto zusammen. Der 86-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Brand in Stallgebäude in Emsbüren - Schaden in Höhe von 150 000 Euro

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Stallgebäude in Emsbüren im Landkreis Emsland ist ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand am Freitagmittag niemand, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf das anliegende Wohnhaus übergreift. Die Brandursache war am Samstag zunächst unklar - die Polizei schließt einen technischen Defekt jedoch nicht aus.

Wohnhaus in Papenburg in Vollbrand - Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Bei einem Dachstuhlbrand im Landkreis Emsland ist ein Schaden von geschätzt 400 000 Euro entstanden. Zwischenzeitlich habe das gesamte Einfamilienhaus in Papenburg in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit.

Die Brandursache war zunächst unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass die Flammen auf weitere Häuser übergriffen. Die Bewohner des Hauses blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.

dpa

