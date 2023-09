Niedersachsen: Dreijähriger wird von Kleintransporter überrollt

Ein Dreijähriger ist bei einem Unfall im niedersächsischen Schwarme vom Kleintransporter eines Paketzustellers überrollt worden. Der Junge starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Diepholz am Mittwoch mitteilte. Der 49-jährige Fahrer setzte demnach am Dienstagabend von einer Grundstücksauffahrt zurück auf die Straße. Währenddessen lief der Dreijährige hinter dem Fahrzeug und wurde überrollt.

Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte den Transporter für die weiteren Ermittlungen. Angehörige, Zeugen und der Unfallfahrer wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

46-Jähriger stirbt nach Kellerbrand in Hemmingen

Ein 46-Jähriger ist nach einem Feuer im Keller eines Reihenhauses in Hemmingen bei Hannover gestorben. Der Mann aus dem Ortsteil Arnum sei am Dienstag zunächst noch in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weitere Bewohner des Hauses hätten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen können. Der Auslöser für den um 14.20 Uhr gemeldeten Brand und die genaue Ursache für den späteren Tod des 46-Jährigen waren zunächst unklar. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Kreis Osnabrück: Schusswaffeneinsatz bei Festnahme von mutmaßlichem Einbrecher

Die Polizei in Niedersachsen hat bei der Festnahme eines aus dem benachbarten Münsterland flüchtenden mutmaßlichen Einbrechers die Schusswaffe eingesetzt. Der 36 Jahre alte Mann habe am Mittwoch beim Festnahmeversuch in Glandorf (Landkreis Osnabrück) eine 29 Jahre Polizeibeamtin und einen 25 Jahre alten Polizisten mit einem Schlagwerkzeug angegriffen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück mit. Nachdem der Einsatz von Pfefferspray keine Wirkung gezeigt habe, hätten die Beamten die Schusswaffe verwendet. Der 36-Jährige wurde zweimal im Bereich des Oberschenkels und der Hüfte getroffen. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden und schwebe nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Das Fluchtfahrzeug, ein gestohlener Transporter, wurde beschlagnahmt. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die beiden Polizeibeamten seien nach dem Einsatz betreut worden. Aus Neutralitätsgründen habe die Polizeiinspektion Leer/Emden die Ermittlungen übernommen, hieß es.

Der 36-Jährige war am Mittwochvormittag bei einem Einbruchsversuch auf einem Gehöft in Ostbevern (Kreis Warendorf) von Nachbarn entdeckt worden und über die Landesgrenze in den Landkreis Osnabrück geflüchtet.

Kreis Wittmund: Frau bei Brand in Haus schwer verletzt

Beim Brand in einem Wohnhaus im ostfriesischen Eversmeer (Landkreis Wittmund) ist am Mittwochabend eine Frau schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, um die 32-Jährige in ein Krankenhaus zu bringen. Als am frühen Abend der Notruf einging, hätten sich nach ersten Erkenntnissen noch Menschen in dem Gebäude aufgehalten, hieß es. Zur Brandursache und zum geschätzten Sachschaden konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden.

Wegen Kabelbränden: Hannoveraner Stadtbahnen fallen stundenlang aus

Aufgrund mehrerer Kabelbrände sind am Mittwoch in Hannover drei Stadtbahnen über Stunden auf einem großen Teil ihrer Strecke nicht gefahren. Aus Sicherheitsgründen sei der Strom auf den Linien 1, 2 und 8 abgestellt worden, sagte ein Sprecher der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra am Vormittag. Erst am frühen Nachmittag wurde der Betrieb wieder aufgenommen. „Wir sind sehr froh, das Problem vor dem Feierabend-Verkehr gelöst zu haben“, sagte der Sprecher.

Zwischen der Dragonerstraße im Stadtteil Vahrenwald und Sarstedt südlich von Hannover hatte stundenlang keine Bahn fahren können. Zunächst berichteten darüber die „Neue Presse“ und „Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen an der U-Bahn-Haltestelle Altenbekener Damm. Foto: Moritz Frankenberg / DPA Images

Experten suchten sofort vor Ort nach dem Auslöser der Brände. „Wahrscheinliche Ursache ist ein technischer Defekt, wir prüfen außerdem die Möglichkeit, ob ein Blitzeinschlag in der Nacht in der Nähe des Döhrener Turms der Auslöser gewesen sein könnte“, berichtete der Üstra-Sprecher. „Wichtig ist: Für Fahrgäste bestand und besteht keine Gefahr.“

Die Feuerwehr Hannover hatte am Morgen mitgeteilt, dass es einen Brand in einer U-Bahn-Station in der Südstadt von Hannover gebe.

Kreis Oldenburg: 18-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Oldenburg ist am Mittwochmorgen eine 18-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Die junge Autofahrerin missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines Lkw, der dann gegen ihren Wagen prallte, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Rund 40 Einsatzkräfte waren daran beteiligt, sie zu befreien. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer wurde den Angaben nach leicht verletzt. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße, auf der sich der Unfall ereignete, ist voraussichtlich bis Mittag gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

