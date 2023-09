Blaulicht in Niedersachsen Tödliche Messerattacke in Niedersachsen: Verdächtiger gefasst

Eine 31-jährige Frau ist in Verden (Aller) in Niedersachsen tödlich mit einem Messer verletzt worden. Trotz medizinischer Versorgung sei die Frau noch am Tatort gestorben, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach ersten Ermittlungen wird ein 31 Jahre alter Mann verdächtigt, die Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag angegriffen zu haben. Nach Angaben der Polizei sei der Mann in den frühen Morgenstunden festgenommen worden. Er sei zuvor in einer Wohnung in der Nachbarschaft ausfindig gemacht worden. Laut Polizei hatten Opfer und Verdächtiger eine persönliche Beziehung.

Fahrradunfälle in Niedersachsen: 14-jähriger Junge und 79 Jahre alte Frau verletzt

Bei zwei Fahrradunfällen sind in Niedersachsen Menschen verletzt worden. Ein 14 Jahre alter Radfahrer aus Dörpen sei aus bislang ungeklärter Ursache beim Abbiegen gestürzt und habe sich am Freitag in Heede (Landkreis Emsland) schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bei einem Unfall in Gölenkamp (Landkreis Grafschaft Bentheim) war ebenfalls ein 14-Jähriger beteiligt. Er übersah nach ersten Erkenntnissen am Freitag während der Fahrt eine ihm entgegenkommende 79 Jahre alte Radfahrerin. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde der Junge leicht und die Frau schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der 14-Jährige vermutlich von seinem Handy abgelenkt war. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de