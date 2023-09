Spätsommerwetter in Niedersachsen - viel Sonne und bis 31 Grad

Hannover Am Montag gibt es viel Sonne, richtig warm wird es spätestens Dienstag. So schön ist die Prognose für die kommende Woche:

Nach trüben Tagen können die Menschen in Niedersachsen und Bremen in der kommenden Woche noch einmal mit viel Sonne und in der Spitze Temperaturen bis 31 Grad rechnen. „Uns erwartet recht ruhiges Spätsommerwetter“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Bis Ende der Woche bleibt der Hochdruckeinfluss bestehen und es gibt eine sehr trockene Phase.

Am Sonntag wird es nach den Angaben zunächst mit 21 bis 23 Grad im Binnenland und an den Küsten mäßig warm. Es gibt einen Wechsel aus Sonne und Wolken und bleibt trocken. In der Nacht zum Montag kühlt es sich auf rund 7 Grad im Wendland und auf 10 Grad an der Weser ab. Auf den Ostfriesischen Inseln wird es mit 15 Grad etwas milder. Der Montag startet mit viel Sonne, es wird spätsommerlich warm. Die Temperaturen steigen im Binnenland auf 25 bis 27 Grad, auf den Inseln auf 23 Grad, und es weht ein schwacher Wind.

Nochmal über 30 Grad: Der Wetter-Ausblick für die Wochenmitte

Die Nacht zum Dienstag wird nach der Vorhersage mit 9 bis 13 Grad im Binnenland und um 15 Grad auf den Inseln etwas milder. Es bleibt weiterhin trocken. Auch am Dienstag gibt es viel Sonne, und es wird noch wärmer. Die Temperaturen erreichen 27 bis 30 Grad im Binnenland und bis zu 24 Grad an der Küste und auf den Inseln.

In der Nacht zum Mittwoch wird es mit 12 bis 15 Grad im Binnenland und etwa 17 Grad auf den Inseln noch milder. Am Mittwoch steigen die Temperaturen im Süden Niedersachsens sogar bis auf 31 Grad, auf den Inseln ist es mit etwa 27 Grad ebenfalls sehr warm. Es gibt viel Sonnenschein und für Urlauber an der Küste gutes Badewetter.

