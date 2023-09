Ministerin Hamburg hebt Bedeutung von Ausbildungsarbeit hervor

Niedersachsens Kultusministerin und VW-Aufsichtsratsmitglied Julia Willie Hamburg (Grüne) hat die Bedeutung der Ausbildungsarbeit für Volkswagen hervorgehoben. „Die Automobilbranche ist, glaube ich, eine der Branchen, die am allermeisten gerade durch maßgebliche Veränderungen geht und einen großen Umbruch erlebt“, sagte Hamburg am Freitag in Hannover. Dort besuchte die stellvertretende Ministerpräsidentin im Rahmen ihrer Sommereise die Volkswagen Akademie im Werk der VW-Nutzfahrzeuge.

Hamburg begrüßte etwa 150 Azubis und 22 dual Studierende. Ihr zufolge bietet der Konzern unglaublich viel, sowohl bei der Ausbildungsqualität als auch bei Perspektiven der Weiterentwicklung.

dpa

