Niedersachsen: Studentenwerke raten von KfW-Studienkredit ab

Braunschweig Die Zinsen schnellen derzeit in die Höhe und bereiten manchen Studierenden Sorge. Das sagt Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs dazu.

Studentinnen und Studenten sitzen in einer Universität. Manchen Studierenden bereiten die nach oben schnellenden Zinsen der Studienkredite ernste Probleme. (Symbolbild)

Die Zinsen für den Studienkredit der Förderbank KfW sind so stark gestiegen, dass er für viele Studierende praktisch nicht mehr in Frage kommt. „Inzwischen raten wir allen Studierenden dringend vom KfW-Studienkredit ab und haben uns aus der Vertriebspartnerschaft zurückgezogen“, teilte etwa das Studentenwerk Ostniedersachsen in Braunschweig auf Anfrage mit.

Der Zinssatz für den KfW-Studienkredit ändert sich alle sechs Monate. Lag er vor einem Jahr noch bei 3,91 Prozent, ist er mittlerweile auf 7,55 Prozent geklettert. Berichten zufolge denken einige Studierende deshalb schon über einen Studienabbruch nach. „Ich habe mehrfach überlegt, ob ich überhaupt weiter studieren kann“, zitierte der NDR zuletzt eine Lehramtsstudentin aus Hannover.

„Aus Sicht des Studierendenwerks ist ein sofortiges Handeln der Politik dringend notwendig, um die Überschuldung von Studierenden durch den KfW-Kredit zu verhindern“, forderte nun der Geschäftsführer des Studentenwerks Ostniedersachsen, Sönke Nimz. Die Zinsen müssten deutlich gesenkt und auf niedrigem Niveau gedeckelt werden. Außerdem müssten Stundungen ermöglicht werden, wenn Studierende nur ein Einkommen in Höhe des Existenzminimums oder darunter hätten.

Das sagt Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs zur Situation der Studierenden

Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs erklärte, er könne die Sorgen der Studierenden mit KfW-Studienkredit absolut nachvollziehen. „Grundsätzlich wäre es sinnvoll, den Studierenden Sicherheit mit einer verträglichen Obergrenze beim Zinssatz zu bieten, und zwar ohne Zusatzkosten“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Langfristig noch wichtiger wäre es, wenn der Bund das Bafög als derzeit wichtigstes Instrument der Studienfinanzierung modernisiert, damit mehr Studierende davon profitieren können.“

Aus dem KfW-Förderreport geht hervor, dass in Niedersachsen im Jahr 2021 noch 1870 Studienkredite mit einem Volumen von 59 Millionen Euro zugesagt wurden. Im Jahr darauf waren es 1182 Kredite über 39 Millionen Euro – und im ersten Halbjahr 2023 nur noch 289 Kredite über 9 Millionen Euro.

Das Studentenwerk Göttingen beendete bereits 2022 seine Kooperation zu den KfW-Studienkrediten – schon damals, vor dem starken Zinsanstieg, sei die Nachfrage an der Uni verschwindend gering gewesen, heißt es. Als sich das Studentenwerk dann neu hätte zertifizieren lassen müssen, wurde die Zusammenarbeit beendet.

Auch in Hannover sind die Zahlen gering: 2021 wurden vom Studentenwerk in der Landeshauptstadt immerhin noch zwölf KfW-Studienkredite vermittelt, 2022 hingegen kein einziger mehr. „Aktuell wird der KfW-Studienkredit bei uns aufgrund der dramatischen Zinsentwicklung nicht mehr empfohlen und beworben“, teilte das Studentenwerk mit und erklärte, die Studienfinanzierung sei generell eine Mischfinanzierung: „Studierende finanzieren sich über Jobben, Stipendien, Elternunterhalt und BAföG oder eben auch Kredite.“ Die Studienkredite könnten dabei eine Zwischenlösung sein, grundsätzlich sollten aber zuerst alle anderen Mittel in Erwägung gezogen werden.

Von den rund 26.000 Studierenden der Universität Oldenburg, der Jade Hochschule Wilhelmshaven, Elsfleth und Oldenburg sowie der Hochschule Emden/Leer haben nach Schätzung des Studentenwerks Oldenburg etwa zwei bis drei Prozent derzeit einen KfW-Studienkredit. Auch dort tendiere die Nachfrage mittlerweile aber gen Null. „Die wenigen, die danach fragen, nehmen spätestens nach einer Beratung davon Abstand“, erklärte das Studentenwerk.

Das sagt die KfW zu den Zinsen bei den Studienkrediten

Die KfW betonte, sie stelle das Angebot ohne Haushaltsgelder des Bundes zur Verfügung und erziele mit dem Studienkredit keinen Gewinn. Der Zinssatz müsse daher die eigenen Kosten inklusive der Ausfallrisiken decken. Sowohl bei der Auszahlung als auch später bei der Tilgung hätten die Studenten viele Wahlmöglichkeiten, die monatlichen Beträge könnten in beiden Phasen angepasst werden.

Nach Angaben der KfW soll der Studienkredit den Teil der Lebenshaltungskosten decken, der nicht durch Bafög, Unterstützung durch Familien oder einen Nebenjob bestritten werden kann. Der Kredit könne dabei unabhängig vom eigenen Einkommen und dem der Eltern sowie ohne Stellung von Sicherheiten beantragt werden.

dpa

