LMU untersucht Heilmittel gegen tödliche Katzenkrankheit

Die Mittelmeerinsel Zypern kämpft seit Monaten gegen eine Epidemie, die bei Straßenkatzen ausgebrochen ist. Etwa 300.000 der zirka eine Million Tiere sind nach Schätzungen örtlicher Tierschützer inzwischen an der felinen infektiösen Peritonitis (FIP) gestorben. Auch Katzen in Deutschland können daran erkranken. FIP wird durch Mutationen des Katzen-Coronavirus ausgelöst; für den Menschen ist die Krankheit nicht ansteckend. Die zyprische Regierung hat derweil eine Ausnahmegenehmigung erlassen, nach der Covid-Medikamente an erkrankte Katzen verabreicht werden dürfen. Dabei soll es sich um die antiviralen Präparate Remdesivir und Molnupiravir aus der Humanmedizin handeln. In Deutschland gibt es bisher kein für Katzen zugelassenes Medikament. Ohne Behandlung verläuft die Krankheit jedoch tödlich.

Professorin Katrin Hartmann. Foto: LMU München

Die Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München hat nun ein Heilmittel untersucht. Redakteurin Alexandra Ritter befragte dazu Klinikleiterin Professorin Katrin Hartmann.

Sie haben eine bahnbrechende Studie veröffentlicht, nach der 18 schwerst an FIP erkrankte Katzen vollständig durch das oral verabreichte GS-441524 geheilt wurden. Die Überlebensrate betrug 100 Prozent. Wie geht es den Katzen heute?

Das Ergebnis ist weiterhin sensationell! Wir nahmen wirklich schwerst kranke Katzen mit FIP in die Studie auf, denen es dank des neuen, oral verabreichten Medikaments von Tag zu Tag zunehmend besser ging. Alle an unserer Studie teilnehmenden Katzen konnten geheilt werden. Auch heute, über ein Jahr nach Abschluss der Studie, geht es fast allen Katzen ausgezeichnet! Eine Katze, unser Gusti, verstarb leider nach erfolgreich beendeter Therapie bei einem Autounfall. Die Besitzer haben uns den Tierkörper zur Verfügung gestellt. Auch die anschließend durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass Gusti vollständig geheilt war. Nirgends war mehr Virus zu finden. Den anderen 17 Katzen geht es weiterhin gut. Wir haben diese für ein Jahr begleitet und gerade eben unser neuestes Paper (https://journals.sagepub.comdoi/full/10.1177/1098612X23118325) dazu veröffentlicht.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ablauf Ihrer Studie.

Wir haben die Katzen über einen Zeitraum von einem Jahr begleitet. Das Medikament mit dem Wirkstoff GS-441524 wurde einmal am Tag über einen Zeitraum von 84 Tagen verabreicht. In den ersten sieben Tagen ab Studienbeginn wurden die Katzen stationär aufgenommen und rund um die Uhr und intensiv bei uns in der Kleintierklinik der LMU München betreut. Wenn es der Gesundheitszustand der Katzen zuließ, wurden die Katzen in die häusliche Pflege übergeben, und die Besitzer haben die Tablettengabe selbstständig durchgeführt. Die Besitzer waren jederzeit mit den betreuenden Tierärzten in Kontakt und konnten sich bei Fragen oder Problemen melden. Nach dem stationären Aufenthalt wurden die Katzen zu regelmäßigen Kontrollen bei uns in München einbestellt.

Wie genau wirkt das Molekül GS-441524? Wie unterscheidet es sich von bisherigen Medikamenten/Substanzen, die das feline Coronavirus hemmen?

GS-441524, die aktive Substanz von Remdesivir, dient als alternatives Substrat und RNA-Ketten-Terminator der viralen RNA-abhängigen RNA-Polymerase und wird während der Replikation der Viren anstelle von Adenosin in die RNA eingebaut, woraufhin es zum Kettenabbruch und damit zur Hemmung der viralen Replikation kommt. GS-441524 ist oral verfügbar, im Gegensatz zu dem humanmedizinischen Remdesivir, welches als Injektion verabreicht werden muss.

Die Bundestierärztekammer verweist darauf, dass GS-441524 in Deutschland weder zugelassen noch legal erhältlich sowie dessen Beschaffung und Anwendung aktuell strafbar sind. Was können Halter in Deutschland derzeit tun, wenn ihre Katze an FIP erkrankt ist?

Leider ist GS-441524 nicht zugelassen und in Deutschland nicht legal zu beziehen und wird daher durch Besitzer über den Schwarzmarkt organisiert und verabreicht. In wenigen anderen Ländern, wie Großbritannien und Australien, ist eine legale Therapie mit GS-441524 möglich, da das Apothekengesetz dort Apotheken erlaubt, nicht zugelassenes GS-441524 herzustellen und an Tierärzte zu verkaufen. Dieses GS-441524 darf jedoch nicht nach Deutschland importiert werden. Es darf nur im Rahmen von zugelassenen Studien eingesetzt werden. Eine legale Option für Tierärzte, Katzen mit FIP zu therapieren, wäre daher, die Katze für eine Teilnahme an einer genehmigten wissenschaftlichen Therapiestudie zu überweisen. Aktuell führt meine Arbeitsgruppe an der Kleintierklinik der LMU zusammen mit dem Tierspital der Universität Zürich eine Multicenter-Studie zur Therapie der FIP mit GS-441524 in Tablettenform durch. Wir dürfen insgesamt 770 Katzen einschließen. Eine Überweisung der Katze an uns ist also möglich. Wenn Sie eine Katze überweisen wollen, melden Sie sich bitte per E-Mail: fip@medizinische-kleintierklinik.de. Nähere Infos zur Studie werden bald unter: https://www.med.vetmed.uni-muenchen.de/forschung/index.html veröffentlicht.

Sie erwähnten Großbritannien, wo eine veterinärmedizinische Apotheke (BOVA) das GS-Medikament herstellen darf. Wieso darf das Produkt nicht nach Deutschland geliefert und angewendet werden? Wäre dies ohne Brexit anders?

BOVA darf das Präparat aufgrund des deutschen Apothekengesetzes nicht in Deutschland vertreiben – auch ohne Brexit. Nicht zugelassene Medikamente dürfen nicht importiert werden.

Wann ist in Deutschland/in der EU mit einer Zulassung von GS-441524 zu rechnen? Wie ist der aktuelle Stand? Woran scheitert es noch?

Ich kann nicht sagen, wann das Medikament eine Zulassung bekommt. Alles steht und fällt mit dem Patentinhaber. Ich würde mir so sehr eine Zulassung des Medikaments wünschen, um endlich allen an FIP erkrankten Katzen und natürlich auch ihren Besitzern helfen zu können. Um die nicht absehbare Zeit bis zur Zulassung von GS-441524 zu überbrücken, müssen Therapiestudien in Deutschland genehmigt werden, um den an FIP erkrankten Katzen eine legale und tierärztlich kontrollierte Therapie zu ermöglichen.

Gibt es eine Möglichkeit, GS-441524 aus Deutschland für Zypern bereitzustellen?

Meines Wissens nach wird GS-441524 in Zypern direkt von der Firma BOVA bereitgestellt, und soviel ich weiß, gibt es hierfür eine Ausnahmegenehmigung.

Remdesivir aus der Humanmedizin ist in Deutschland zwar nicht für die Tiermedizin zugelassen. Da es aber kein entsprechendes FIP-Medikament aus der Tiermedizin gibt: Dürfte es dann nicht umgewidmet und dennoch in Deutschland von Tierärzten verabreicht werden? Sprich: Wäre damit eine Heilung der an FIP erkrankten Katzen in Deutschland möglich?

Ja, eine Umwidmung von Remdesivir zur Anwendung bei Katzen ist theoretisch möglich. Im Gegensatz zu seiner aktiven Form (GS-441524) muss Remdesivir als Injektion verabreicht werden, da es oral nicht wirksam ist. In Fallsammlungen, retrospektiven Studien und Erfahrungsberichten stellte sich Remdesivir als wirksam dar; jedoch nicht ganz so wirksam wie die aktive Substanz GS-441524. Nebenwirkungen der Injektionen sind vor allem vorübergehende lokale Irritationen an der Injektionsstelle und Brennen bei der Injektion. Ein großer Nachteil von Remdesivir ist, dass die Lösung nach Anmischen nur für kurze Zeit (bei Raumtemperatur bis zu 24 Stunden; gekühlt bis zu 48 Stunden) stabil ist. Es müssten große Mengen des Medikamentes verworfen werden, wenn nicht mehrere Katzen gleichzeitig therapiert werden. Dadurch wird für die Langzeitbehandlung das Medikament für Besitzer extrem teuer und daher ist für die meisten Katzen eine Therapie nicht realistisch.

Wie viele Katzen in Deutschland sind Träger des Coronavirus? Wie viele davon erkranken an FIP? Wie viele Straßenkatzen?

Leider gibt es hierzu keine guten Zahlen. Eine Studie, die bei uns an der Klinik vor kurzer Zeit durchgeführt wurde, untersuchte Katzenzuchten auf das Vorhandensein des wenig pathogenen felinen Coronavirus (FCoV); dieses muss erst mutieren, um dann FIP verursachen zu können. In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass in jeder der untersuchten Katzenzuchten FCoV vorhanden war. Aber nur etwa zehn Prozent der FCoV-infizierten Katzen in Mehrkatzenhaushalten entwickeln letztendlich FIP. Bei Straßenkatzen ist FIP normalerweise eher selten.

Zur Person: Professorin Katrin Hartmann ist Klinikvorstand der Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie ist bekannt als Top-Expertin und Koryphäe für Coronaviren bei Katzen und weltweit anerkannte Spezialistin für Infektionskrankheiten bei Hund und Katze. Quelle: LMU

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de