Niedersachsen: Feuerwehr kühlt überhitzte Schweine

Wittmund Im niedersächsischen Rinteln steht ein Viehtransport in praller Sonne. In Wittmund ist es zu einem Traktorunfall mit Schwerverletzten gekommen.

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor in Wittmund sind am Donnerstagabend mehrere Insassen des Wagens teils schwer verletzt worden. Der Traktor kippte um und blieb auf der Fahrbahn liegen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Unfall passierte auf der Bundesstraße 210. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei seien vor Ort, hieß es. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Schweinetransport steht in praller Sonne

Ein mit Schweinen beladener Viehtransporter in der prallen Sonne hat im Landkreis Schaumburg einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der von der Zugmaschine abgekoppelte Anhänger habe am Donnerstag über mehrere Stunden im Industriegebiet in Rinteln in der Sonne gestanden, ohne dass die Tiere mit Wasser versorgt worden seien, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Amtstierärztin habe festgestellt, dass die Tiere «signifikant geschwächt» seien. Die Feuerwehr habe die Tiere dann mit Wasser gekühlt. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Fahrer verletzen sich bei Bohmte leicht

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B65 bei Bohmte (Landkreis Osnabrück) sind die beiden Fahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte einer der Autofahrer die Bundesstraße aus einer Seitenstraße überqueren und übersah den herannahenden anderen Wagen, teilte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen mit. Durch den Aufprall landeten dann beide Fahrzeuge in einem angrenzenden Graben und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer konnten sich selbstständig befreien. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Einfamilienhäuser brennen in Werlte

Beim Brand zweier Einfamilienhäuser in Werlte im Landkreis Emsland ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei eines der beiden baulich verbundenen Häuser am Donnerstagnachmittag in Brand geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde niemand. Binnen kürzester Zeit stand der Dachstuhl in Flammen. Der 65 Jahre alte Bewohner konnte das Feuer, das offensichtlich in der Waschküche ausgebrochen war, rechtzeitig entdecken und sich sowie seine 63 Jahre alte Nachbarin in Sicherheit bringen. Der starke Rauch war bereits aus weiter Ferne zu erkennen. Die Häuser sind nicht mehr bewohnbar.

Lkw kracht in Hannover gegen Auto

Bei einem Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Auto in Hannover sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr zufolge prallte der Lastwagen in der Nacht zum Freitag an einer Kreuzung mit großer Wucht seitlich gegen das Auto. Die Feuerwehr berichtete zunächst von einem Schwerverletzten, der Polizei zufolge kamen jedoch beide Fahrer mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zum Alter der Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch die Höhe des Sachschadens blieb am Freitagmorgen unbekannt.

