Bremen: 73-Jähriger gesteht Totschlag - Ehefrau erschlagen

Bremen In Bremen hat ein 73-Jähriger den Totschlag an seiner Ehefrau gestanden. Der Mann habe seine Frau erschlagen. Am Freitag begann der Prozess.

Vor dem Landgericht Bremen hat ein 73 Jahre alter Mann die Tötung seiner Ehefrau gestanden. Zum Prozessauftakt am Freitag las der Verteidiger des Angeklagten eine Erklärung vor, in der er den Vorwurf des Totschlags einräumt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im März in der gemeinsamen Wohnung in Bremen-Nord seine im Bett liegende Ehefrau zunächst gewürgt und anschließend mit einer CO2-Kartusche auf den Hinterkopf geschlagen zu haben. Die Frau verblutete Stunden später. Der Mann wählte selbst den Notruf. Die Aufnahme des Gesprächs mit der Leitstelle wurde am ersten Verhandlungstag abgespielt. „Ich habe meine Frau erschlagen“, sagte er bei seinem Notruf.

Versuchter Tötungsdelikt in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Schaumburg

In einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Schaumburg ist es zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein 40-jähriger Georgier soll in der Nacht zum Donnerstag in Rinteln versucht haben, einen 41-jährigen Ukrainer zu töten - mit einem Messer sowie „erheblicher Gewalteinwirkung gegen den Kopf“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Das Opfer sei außer Lebensgefahr. Die beiden Männer kannten sich, das Tatmotiv war zunächst unklar. Das Amtsgericht Rinteln erließ einen Haftbefehl, der 40-Jährige kam in Untersuchungshaft. Im Fall einer Verurteilung droht ihm den Angaben zufolge eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

Motorradfahrer fährt auf A7 auf Lkw auf und stirbt

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Autobahn 7 bei Hamburg-Waltershof auf einen Lastwagen aufgefahren und gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit seinem Roller aus bislang ungeklärter Ursache auf den staubedingt anhaltenden Sattelzug aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Die A7 war in Richtung Norden wegen der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale sagte. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge zunächst einspurig an der Unfallstelle zwischen Waltershof und dem Elbtunnel vorbeigeleitet. Der Verkehr staute sich am Morgen auf rund acht Kilometern und bis zurück zum Autobahndreieck Hamburg-Südwest.

Auto rammt Baum - 41-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Bei einem Autounfall im emsländischen Sögel sind drei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Am Donnerstagnachmittag sei die Familie, nämlich der 41 Jahre alte Autofahrer sowie seine 46 und 17 Jahre alten Beifahrerinnen mit dem Wagen in Richtung Sögel unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Aus zunächst ungeklärter Ursache kam der Wagen nach links von der Straße ab und rammte einen Baum. Der Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die 46-Jährige wurde schwer, die 17-Jährige leicht verletzt. Auch die beiden Frauen kamen ins Krankenhaus.

Polizei Göttingen findet bei Durchsuchungen Kokain und Waffen

Bei der Durchsuchung von zwei Bars, einer Disco und insgesamt acht Wohnungen in Göttingen hat die Polizei Drogen und Waffen gefunden. Gegen vier Männer im Alter zwischen 37 und 56 Jahren werde nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Göttingen am Freitag mit.

Gegen drei von ihnen wurden außerdem Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Beamten fanden neben rund 50 Gramm Kokain auch zwei Schreckschusswaffen sowie zwei Teleskopschlagstöcke. Insgesamt 114 Einsatzkräfte waren an den Durchsuchungen in der Innenstadt am Donnerstag beteiligt.

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de