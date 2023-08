Osnabrück U-Haft für einen Minderjährigen in Osnabrück, Unfall mit Dreijähriger im Kreis Diepholz, tote Fische im Kreis Osterholz – der Blaulicht-Überblick.

Im März wurde eine 27-Jährige in den frühen Morgenstunden in Osnabrück ausgeraubt und vergewaltigt. Monate später hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. (Symbolbild)

Blaulicht-Überblick Nach Vergewaltigung in Osnabrück: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Mehrere Monate nach der Vergewaltigung einer 27-Jährigen in Osnabrück hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Bei einem Einsatz wegen eines Raubdelikts seien die Beamten auf einen 17-Jährigen aufmerksam geworden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Es sei gelungen, eine Verbindung zwischen beiden Fällen herzustellen.

Gegen den zur Tatzeit 16-Jährigen erging ein Haftbefehl, der junge Mann kam in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter soll die Frau Anfang März nachts auf einem Gehweg verfolgt, mehrfach geschlagen und anschließend vergewaltigt und ausgeraubt haben. Trotz „intensiver Suchmaßnahmen“ konnte der Täter im Frühjahr nicht gefunden werden. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt.

Kreis Diepholz: 80-Jährige fährt dreijähriges Kind auf Laufrad an

Eine 80-jährige Autofahrerin hat im Landkreis Diepholz ein drei Jahre altes Mädchen auf einem Laufrad angefahren – und ist danach weitergefahren. Das Kind blieb unverletzt. Die Seniorin war am Montag in Weyhe mit ihrem Wagen aus einer Tiefgarage gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei übersah sie laut den Beamten die Dreijährige auf dem Laufrad. Das Rad wurde bei dem Unfall zerstört, das Mädchen entging den Angaben zufolge nur knapp dem Zusammenstoß.

Die Frau fuhr danach von der Unfallstelle weg, ohne sich weiter zu kümmern. Eine Zeugin erkannte die 80-Jährige jedoch. Die Seniorin muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zahlreiche tote Fische in Gewässern im Landkreis Osterholz

Zahlreiche tote Fische sind im Flusslauf der Hamme sowie in weiteren Gewässern im Landkreis Osterholz gefunden worden. Das Ausmaß des Fischsterbens, das am Freitag begonnen hatte, sei erheblich, teilte ein Sprecher des Landkreises Osterholz am Dienstag mit. Zu den verendeten Tieren gehören demnach fast alle im Fluss lebenden Arten wie Brassen, Rotaugen, Rotfedern sowie Hecht, Zander, Karpfen und Schleie. Der Landkreis Osterholz geht davon aus, dass Sauerstoffmangel die Ursache ist. Das hätten Messungen ergeben.

Das Fischsterben betrifft Gewässer in den Gebieten, in denen es sehr viel geregnet hat. Die Regenmengen hätten innerhalb von sieben Wochen die übliche Menge eines halben Jahres überschritten, teilte der Sprecher weiter mit. Dadurch seien etliche Stoffe aus den Siedlungsgebieten, den Straßen und den landwirtschaftlichen Flächen in die Hamme gespült worden. Die Zersetzung dieser Stoffe binde Sauerstoff.

Um andere Ursachen auszuschließen, würden derzeit Wasserproben genauer untersucht. Der Sauerstoffgehalt der Hamme soll nun über die Sperrwerk-Steuerung in Ritterhude und durch Notbelüftungsmaßnahmen verbessert werden.

dpa

