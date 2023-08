Polizei nimmt Verdächtige bei Drogenrazzia in Niedersachsen fest

Sechs Festnahmen bei Drogenrazzia in Oldenburg

Bei einer Drogenrazzia in Oldenburg ist von der Polizei eine größere Mengen Kokain beschlagnahmt worden. Sechs Männer wurden vorläufig festgenommen. Am Montagnachmittag hätten die Beamten zwölf Objekte im Stadtgebiet durchsucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Oldenburg mit. Diese sollten etwa als Drogenverstecke dienen. Die Beamten beschlagnahmten neben dem Kokain auch große Bargeldsummen und zwei Autos. Die sechs festgenommenen Männer sollten noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen zwei Tatverdächtige lagen bereits Untersuchungshaftbefehle vor.

Bei den Durchsuchungen ging es den Angaben zufolge darum, Beweise wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu sichern.

Ermittlungen schon seit Ende 2022

Seit Ende 2022 ermittelt die Polizei Oldenburg bereits gegen drei der Männer im Alter von 33 bis 47 Jahren. Diese sollen mögliche Händler von Kokain und Marihuana sein. Weitere Angaben wollten die Behörden nicht machen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

A29 nach Lkw-Brand südlich von Oldenburg gesperrt

Der Brand eines LKW hat auf der Autobahn 29 südlich von Oldenburg zu einer Sperrung geführt. Wie die Polizei in Oldenburg mitteilte, war der Lkw in der Nacht zum Dienstag vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem Reifen in Brand geraten. Der 41-jährige Fahrer und sein 14 Jahre alter Sohn konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. 40 Feuerwehrleute brachten die Flammen unter Kontrolle. Die A29 wurde während der Löscharbeiten an der Anschlussstelle Ahlhorn in Richtung Wilhelmshaven gesperrt, auch der Wechsel von der A1 auf die A29 war am Dreieck Ahlhorn nicht mehr möglich. Die Sperrung solle noch bis Dienstagmittag andauern, nachdem die Fahrbahn durch den Brand erheblich beschädigt wurde.

Auto fährt gegen Ampel und in Graben – zwei Schwerverletzte

Zwei Insassen eines Autos sind am Montag in Osnabrück schwer verletzt worden, weil der Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Wagen habe eine Ampel und mehrere Verkehrszeichen beschädigt und sei dann im Graben liegen geblieben, teilte die Polizei in Osnabrück mit. Ein Fahrzeuginsasse wurde leicht verletzt. Der Unfall passierte am späten Abend. Warum das Auto von der Straße abkam, wird noch geklärt.

Unbekannte stehlen Kabel im Wert von 80.000 Euro

Baueinsatzkabel im Wert von etwa 80.000 Euro sind von unbekannten Dieben aus einem Lager in Oldenburg gestohlen worden. Ersten Ermittlungen der Polizei in Oldenburg zufolge hätten die Täter das eingezäunte Gelände am vergangenen Wochenende betreten. Von den dort gelagerten Kabelrollen nahmen sie mehrere hundert Meter Stromkabel mit – unklar war zunächst, wie sie die Kabel transportierten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Baueinsatzkabel werden bei Bau- oder Wartungsarbeiten sowie zur zeitweisen Überbrückung bei Arbeiten im Hochspannungsnetz eingesetzt.

