Pro & Contra: Gehört Barbie in die Hände von Kindern?

Der Barbie-Film hat einen Hype ausgelöst: Und eine Debatte angeregt. Wie feministisch ist die Puppe und alles, was sie verkörpert? Auch darüber, ob die Barbie-Puppe in die Hände von Kindern gehört, scheiden sich die Geister. Hier argumentieren unsere Autorinnen über das Für und Wider.

Barbie ist mehr als eine Size-Zero-Blondine

Katrin Schiebold meint: Ich war nie Barbie-Fan. Als ich als Kind mal eine geschenkt bekam, schnitt ich ihr sofort die langen, blonden Haare ab und versteckte sie in einer Schublade. Diese Welt aus Rosa und Glitzer– ich konnte damit nichts anfangen. Und doch möchte ich hier eine Lanze für die Barbie brechen, denn sie ist längst mehr als eine Zero-Size-Blondine, die Mädchen in eine Welt aus Rosa und Glitzer zieht.

Welche Puppe hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so gewandelt wie sie? Inzwischen gibt es Barbies im Rollstuhl oder mit Beinprothesen, als Person-of-Colour, Muslima, es gibt kurvige Barbies und androgyne. Der Barbie-Kosmos ist inzwischen so bunt und vielfältig wie unsere Gesellschaft. Selbst Partner Ken zeigt sich jetzt auch mit weniger Muskeln oder Hauterkrankung und nicht mehr nur als durchtrainierter Sunnyboy.

Die Barbiepuppe sollte also endlich als das gesehen werden, was sie ist: ein Spielzeug, das viel Raum für Kreativität lässt. Sie muss keine Lanze für den Feminismus brechen, sie sollte auch nicht künstlich ideologisch aufgeladen werden. Entscheidend ist doch vielmehr, welche Alternativen wir den Kindern sonst noch zu der idealisierten Barbie-Welt bieten. Wenn wir Mädchen auch mit Autos und Technikbaukästen spielen lassen, drängen wir sie nicht in Rollen-Muster, sondern lassen ihnen die Wahl. Auch hier ist Vielfalt ein Schlüsselwort. Also: Seien wir doch keine Spaßverderber!

Barbie: Divers ist okay, aber nur, wenn die Schminke und das Lächeln sitzen

Eva Nick meint: Als Kind wurde mir gesagt, ich soll nicht so wild sein. Als Heranwachsende empfahl man mir, meine Meinung nicht so laut kundzutun. Und dann war da die Deutschlehrerin, die mir eine schlechte Note reingewürgt hat, weil ich so diskussionsfreudig im Unterricht war. Ich solle mehr lächeln und nicht so ernst schauen, diesen Spruch kenne ich auch gut.

Für mich sind das Auswüchse einer Barbie-Kultur, die in den 1990er und 2000er Jahren präsent war. Die Puppe steht ja nur repräsentativ für das, was die Gesellschaft gerade bewegt. Frauen sollten damals vor allem hübsch aussehen, nett lächeln und ansonsten bitte die Klappe halten.

Immerhin: Man kann der Barbie nicht so richtig vorwerfen, dass sie das Bild der passiven, empfangenden Frau reproduziert, mit dem ich mich oft konfrontiert sah. Aber ob sie in ihrer pinken Glitzer-Ästhetik wirklich viele Mädchen dazu anregt, Astronautin oder Ärztin zu werden? Schließlich besteht für viele Mädchen der Reiz beim Barbiespielen nicht im Erforschen neuer Berufsfelder, sondern im Austauschen schicker Kleidchen und Schuhe. Da hilft es nicht, wenn auf der Jacke ein Äskulapstab aufgedruckt ist.

Heute will die Barbie diverser sein. Der Spielzeughersteller Mattel will eben weiterhin Geld verdienen und hängt sein Fähnchen daher in den gesellschaftlichen Wind. Barbies im Rollstuhl, Barbies mit Kopftuch und Barbies-of-Colour lösen das Problem aber nicht. Alle sind sie flache Darstellungen, die Kinder nicht zu Kreativität anregen, sondern zum Schubladen-Denken. Und feministisch sind sie auch nicht. Denn egal, ob im Rollstuhl oder im Raumanzug: Immer ist Barbie geschminkt, gut drauf und auf eine klassische Art hübsch. Und damit reproduziert sie auch weiterhin ein Frauenbild, das im Jahr 2023 endgültig überholt sein sollte.

Ich habe eine Tochter. Ich wünsche mir für sie, dass sie ihre Fähigkeiten und Interessen frei erkunden kann, nicht eingeengt von stereotypen Darstellungen von Weiblichkeit. Würde ich ihr eine Barbie kaufen? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt.

