Tödliche Kollision auf der B4 bei Uelzen – 40-Jähriger gerät in Gegenverkehr

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße 4 zwischen Breitenhees und dem Suderburger Kreuz im Landkreis Uelzen mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und bei der Kollision mit einem Pkw tödlich verunglückt. Der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb am Mittwochnachmittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 61 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs blieb äußerlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die B4 wurde stundenlang gesperrt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft war ein Gutachter vor Ort im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.

17-Jährigen misshandelt – Haftbefehle gegen drei junge Männer

Wegen banden- und gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln sind am Mittwoch in Friesoythe und Bösel im Landkreis Cloppenburg sechs Wohnungen durchsucht worden. Gegen eine sechsköpfige Gruppe im Alter von 17 bis 19 Jahren wird unter Leitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg seit einigen Monaten ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Zudem stehen ein 18-jähriger Friesoyther sowie ein 19-jähriger Böseler aus dieser Gruppe sowie ein weiterer 17-Jähriger aus Bösel im Verdacht, in der vergangenen Woche einen 17-Jährigen 19 Stunden festgehalten zu haben.

Die Drei sollen ihn abwechselnd misshandelt haben. Er habe die Schlüssel zum elterlichen Wohnhaus aushändigen müssen, in dem die mutmaßlichen Täter dann diversen Schmuck entwendet hätten. Danach durfte das schwer verletzte Opfer gehen. Eine Richterin am Amtsgericht Cloppenburg erließ gegen die Drei Haftbefehle wegen Freiheitsberaubung, schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de