Hildesheim: Polizeiwagen stößt mit Lkw auf A7 zusammen

Auf nasser Fahrbahn ist ein Polizeiwagen auf der A7 südlich von Hildesheim ins Schleudern geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Montagmorgen seien zwei Personen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten der Autobahnpolizei Hildesheim waren nach den ersten Erkenntnissen auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall. Ihr Streifenwagen geriet zwischen der Abfahrt Bockenem und dem Dreieck Salzgitter ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Mittelplanke und kollidierte dann mit dem Lkw. Die Verletzten seien ansprechbar gewesen, hieß es. Der Fahrstreifen in Richtung Hamburg wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Bad Zwischenahn: Zwei Verletzte bei Unfall auf A28

Bei einem Unfall mit zwei Autos auf der A28 bei Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland sind zwei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein 20-Jähriger habe in der Nacht auf den Montag den ersten Erkenntnissen nach auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte nach rechts in die Leitplanke und schleuderte dann zurück auf die Straße. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Ein 54-jähriger, der das nach dem Unfall unbeleuchtete Fahrzeug übersah, prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Unfallwagen und wurde dadurch schwer verletzt. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die Aufräumarbeiten wurde die A28 in Richtung Bremen in dem Bereich für rund vier Stunden gesperrt.

Oldenburg: 20 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall nahe Oldenburg

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 29 bei Oldenburg ist am Sonntagabend ein Sachschaden von 20 000 Euro entstanden. Die beiden Fahrer, 18 und 64 Jahre alt, wurden laut Angaben der Polizei vom Montag leicht verletzt. Zuvor hatte der 18-jährige Autofahrer einen dritten Wagen überholt.

Beim Wiedereinordnen fuhr laut Polizei der Wagen des 18-Jährigen aus zunächst ungeklärter Ursache auf das Auto des 64-Jährigen auf. Daraufhin wurde dessen Fahrzeug quer über die Fahrbahn geschleudert und kam auf der entgegengesetzten Fahrbahn zum Stehen. Der Wagen des 18-Jährigen schleuderte nach rechts, prallte gegen die Schutzplanke und überschlug sich. Der Wagen kam auf dem Dach zum Stehen.

Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Streckenabschnitt war für etwa drei Stunden gesperrt.

dpa/red

