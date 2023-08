Wetter-Umschwung: Hitzewelle auch in Niedersachsen?

Es ist ein echtes Hin und Her mit dem Wetter in Niedersachsen. Erst war die große Frage, ob der Rest der Sommerferien ins (Regen-)Wasser fallen wird. Dann sprachen die Wetter-Experten schon von einem „Totalausfall“ des Sommers. Und last but not least ist aus den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu lesen, dass beim Niedersachsen-Wetter ein Ende der Regentage in Sicht ist. Doch noch immer steht nach dem Auf und Ab beim Wetter der vergangenen Tage die Frage im Raum, die Rudi Carrell schon vor einigen Jahrzehnten musikalisch stellte: Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer?

Denn aktuell mutet das Wetter in Niedersachsen im August eher an wie Herbstwetter. Hier ein Regenschauer, da ein etwas heftigerer Regenguss und obendrein auch noch das ein oder andere Gewitter. Auch wenn im Norden die Sonne immer mal wieder durchguckt: Es könnte besser sein mit dem Wetter – selbst wenn so manch einer ja auch dem Regen Gutes abgewinnen kann.

Niedersachsen-Wetter wird besser: Der Sommer soll in Deutschland ein „fulminantes Comeback“ feiern

Und tatsächlich: Schenkt man den aktuellen Wettervorhersagen, die auch für Niedersachsen und die Region Braunschweig nicht uninteressant sind, Glauben, dann hört es nicht nur mit dem Regen auf. Nein, noch besser: Der Sommer kommt zurück. Und mit ihm in manchen Teilen Deutschlands sogar die nächste Hitzewelle. Pünktlich zum – oder besser gesagt: direkt vor – dem zweiten August-Wochenende (12. und 13. August) feiert der Sommer offenbar ein „fulminantes Comeback“, wie es Dominik Jung, seit 20 Jahren Diplom-Meteorologe, Klimaexperte und Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met GmbH, in einem seiner Videos auf dem Youtube-Kanal wetter.net prognostiziert.

Temperaturen von 30 bis 37 Grad wären möglich, sagt er. „Das geht von einem Extrem ins nächste über“, konstatiert Meteorologe Jung, der erklärt: Erst sei es nass und stürmisch, dann gäbe es „quasi über Nacht wieder große Hitze“. Droht also tatsächlich der nächste Hitze-Hammer und wir ächzen und stöhnen schon bald wieder unter heißen Temperaturen, statt uns über den Regen, Sturmböen oder aber auch Gewitter beim Wetter in Niedersachsen und der Region Braunschweig zu beschweren? Nun, wie so oft ist die Vorhersage auch für das Niedersachsen-Wetter mit Vorsicht zu genießen.

Wetter in Deutschland: Zwei Modelle mit unterschiedlichen Vorhersagen – Hitzewelle oder um die 25 Grad?

„Aus Südwesteuropa erreichen uns deutlich wärmere Luftmassen und dann sausen die Höchstwerte wieder in die Höhe. Rund ums zweite Augustwochenende wären dann 30 bis 37 Grad möglich, alss schon wieder das andere Extrem. Das große Schwitzen ist dann zurück in Deutschland. Der Sommer hat scheinbar noch lange nicht fertig“, konstatiert Dominik Jung zwar, aber ob in Deutschland und damit auch in Niedersachsen solche Temperaturen erreicht werden, ist noch unsicher. Immerhin: In dem Punkt, dass es wärmer wird, besteht Einigkeit. Auch „Wetter online“ spricht davon, dass es „überall wärmer als zuletzt“ werde und „Schauer deutlich nachlassen“.

Grund dafür: Ein Hochdruckgebiet, das sich langsam von Südeuropa auf den Weg zu uns macht und auch das Niedersachsen-Wetter beeinflussen wird. Aber: Wie warm es wirklich wird, ist wie gesagt noch unklar. „Die Wettermodelle zeigen verschiedene Varianten: Von angenehmem Sommerwetter um 25 Grad bis hin zu einer ausgewachsenen Hitzewelle scheint noch vieles möglich“, gibt es laut „Wetter online“ sowohl das sogenannte Amerikanische Wettermodell, das eine Hitzewelle vorhersagt als auch das Europäische Modell, das wiederum Temperaturen um die 25 Grad prognostiziert.

Sollte der Sommer wirklich mit extremer Hitze zurückkommen, dann soll dies ab Mittwoch geschehen, so die Vorhersage von Wetter-Experte Jung: Dann könnten es bis zu 28 Grad werden. Könnten...

