Schuldenuhr des Landes Niedersachsen zurückgedreht

Hannover Niedersachsen verzeichnet geringere Schulden als in den Jahren zuvor. Die Gründe und was Finanzminister Heere dazu sagt, lesen Sie hier.

Gerald Heere (Bündnis 90/Die Grünen), Finanzminister Niedersachsen, sitzt in der Landespressekonferenz im Landtag.

Unter anderem wegen einer Sondertilgung ist die Schuldenuhr des Landes zurückgedreht worden. Der Bund der Steuerzahler stellte die Uhr am Montag im Landtag um rund 2,6 Milliarden Euro auf etwa 64,6 Milliarden zurück. Dies hängt etwa mit einer Sondertilgung aus dem positiven Abschluss des vergangenen Haushaltsjahres zusammen.

In früheren Jahren war der Schuldenstand des Landes um einige Milliarden höher, etwa wegen Krediten, die das Land während der Corona-Pandemie aufgenommen hatte, um deren Auswirkungen abzufedern. Laut Bund der Steuerzahler wird die Schuldenuhr nun für das restliche Jahr stillstehen, da keine planmäßige Tilgung mehr vorgesehen sei. Vom kommenden Jahr an werde der Schuldenstand langsam zurückgehen, weil die Rückzahlung der Corona-Notlagenkredite beginne.

Finanzminister Gerald Heere (Grüne) sagte, es sei gut, dass man in Kredite in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro zur Abwehr der Folgen der Corona-Pandemie nicht nutzen musste und sich dadurch neue Spielräume öffneten. „110 Millionen Euro können jährlich in Klimaschutz, Krankenhäuser und Gebäudesanierung investiert werden. Unterlassene Investitionen würden uns zukünftig noch viel teurer zu stehen kommen als jetzige Ausgaben“, sagte der Minister.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de