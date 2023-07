Meteorologe: Niedersachsen-Wetter bis zum Ferienende „grottig“

Braunschweig Niedersachsens Wetter macht, was es will: Bis Mitte August bleibt‘s wechselhaft. Ausgerechnet den Rest der Ferien über. Ein Meteorologe erklärt es.

Gemeinhin ist der August als Sommermonat bekannt: Sonne, Hitze, ein Besuch im Freibad, zusätzlich zum Sprung ins kühle Nass ein kühles Getränk, ein schönes Eis – all das sind Dinge, die auch Braunschweigerinnen und Braunschweiger beim Blick auf das Niedersachsen-Wetter mit dem achten Monat des Jahres verbinden. Die Realität sieht in Braunschweig aktuell nicht immer so aus, wenn der Blick im August an den Himmel geht und sich wieder und wieder die gleiche Frage stellt: Wie wird das Wetter in Niedersachsen, und damit auch in der Region um Braunschweig, heute?

Wetter in Niedersachsen: So sind die Aussichten für die kommenden Tage und Wochen

Erinnern wir uns: Zuletzt kam die Frage auf, ob es am Himmel über Braunschweig und Umgebung kräftig kracht – aus dem einfachen Grund, weil der Deutsche Wetterdienst (DWD) jüngst vor Gewitter, Orkan und Hagel warnte. Ein ähnliches Szenario erlebte Braunschweig beim großen Unwetter am 22. Juni, das die Stadt heimsuchte. Besagtes Unwetter war laut Auswertung der Daten heftiger als ein Jahrtausend-Starkregen. Soviel zur Vergangenheit. Was aber bringt das Niedersachsen-Wetter für die nahe Zukunft?

Eine wichtige Frage. Vor allem, weil die beiden letzten Wochen der Sommerferien auf dem Programm stehen. Zwar ist ein ähnlich schlimmes Unwetter in Braunschweig wie im Juni nicht in Sicht, doch die Aussichten beim Wetter für Niedersachsen – und damit auch die Region Braunschweig – sind alles andere als rosig: Denn während es im Mittelmeerraum auch weiterhin heiß bleibt, sind die Wetteraussichten für Reisende, die die heimischen Gefilde vorziehen, freundlich ausgedrückt nur eines: bescheiden.

Schlechte Prognose fürs Niedersachsen-Wetter: „Für Sonnenanbeter wird es bis Mitte August nichts“

Denn das Wetter in Niedersachsen bleibt vielerorts regnerisch. Im Westen und Nordwesten kommt es schon zum Start in die neue Woche zu kräftigen Regenschauern, wie die Wettervorhersage des DWD sagt. In der Nacht zum Dienstag sind weiter Schauer und vereinzelte Gewitter möglich. Auch am Dienstag ist laut DWD mit teils kräftigen Regengüssen zu rechnen. Dicke Regentropfen also statt wärmende Sonnenstrahlen beim Wetter in Niedersachsen. Ein Umstand, der im Sommermonat August in Niedersachsen noch öfter drohen wird.

Für Sonnenanbeter wird es bis Mitte August nichts. Das sieht nicht gut aus. Michael Knobelsdorf, Diplom-Meteorologe beim DWD in Hamburg

Zumindest an Nord- und Ostsee. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen sich Urlauber dort auf „grottige“ Wochen einstellen. Und das eben ausgerechnet mitten in den Sommerferien. „Für Sonnenanbeter wird es bis Mitte August nichts. Das sieht nicht gut aus“, trübt Michael Knobelsdorf, Diplom-Meteorologe beim DWD in Hamburg, gegenüber unserer Zeitung die Aussichten auf Sommer-Wetter in Niedersachsen. „Es bleibt wechselhaft und für August vergleichsweise kühl“, ergänzt Knobelsdorf, der zudem konstatiert: Im Norden des Bundeslandes und im skandinavischen Raum werde das Thermometer vermutlich an der 20-Grad-Marke allenfalls kratzen und nur vereinzelt deutlicher überspringen.

DWD-Meteorologe erklärt Wetteraussichten: Ein Tief nach dem anderen unterwegs nach Mitteleuropa

Immerhin: Im Landesinneren in Niedersachsen könnten die Temperaturen etwas höher liegen. „Von Hitze sind wir aber weit entfernt“, tritt der Meteorologe in Sachen toller Wetteraussichten für Niedersachsen auf die Euphoriebremse. Wesentlich für die Prognose ist laut Knobelsdorf die sich weiter abzeichnende „festgefahrene Wetterlage“. Sogenannte Jet-Streams, die in bis zu 15 Kilometern Höhe unser Wetter bestimmten, brächten in den nächsten Tagen „ein Tief nach dem anderen“ vom Atlantik nach Mittel- und Kontinentaleuropa.

Auch im Alpenraum würden die Temperaturen absehbar nicht über 25 Grad steigen. Hier bestünde aber eine zunehmende Gefahr von Gewittern mit teilweise kräftigem Regen, so der Wetter-Experte des DWD. Klingt nach einigen nassen Tagen. Deuten die Vorhersagen für das Wetter in Deutschland, Niedersachsen und damit auch in der Region Braunschweig darauf hin, dass der Sommer jetzt schon vorbei ist?

Wetter in Niedersachsen: Ist der Sommer jetzt schon vorbei? Das sagt Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst

Knobelsdorf warnt dahingehend vor falschen und vor allem voreiligen Schlüssen. Statistisch gesehen sei der Juli immer schon der nasseste Sommermonat gewesen, sagt er. „Hitze mit bis zu 35 Grad hatten wir in diesem Jahr auch schon, auch in Norddeutschland. Und im letzten Jahr wurden erstmal 41 Grad in London gemessen. Das Problem ist, dass die Menschen singuläre Ereignisse erleben, sie im Gedächtnis behalten und dann glauben, dass diese immer wiederkehren würden. Das ist aber ein Trugschluss“, so der DWD-Meteorologe.

Man könne immer noch von einem klassischen „norddeutschen Sommer“ sprechen, sagt Knobelsdorf. Wer es richtig sonnig haben wolle, der müsse schon eine längere Reise in Betracht ziehen. „Am besten Richtung Südfrankreich oder Nordspanien“, lautet die Empfehlung des DWD-Mannes angesichts der trüben Aussichten für das Wetter in Niedersachsen. Fernab von Nieedersachsen soll es „agenehm war, aber nicht zu heiß“ werden. Temperaturen wie zuletzt in den Waldbrandgebieten in Griechenland, in der Türkei oder im Norden Afrikas mit mehr als 40 Grad seien dort nicht zu erwarten.

