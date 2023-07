57-Jährige prallt mit Auto auf Stauende und wird schwer verletzt

Celle Die Frau war vermutlich nicht angeschnallt und fuhr ungebremst in ein Auto, in dem 3 Kinder saßen. Auch in Hildesheim gab es einen schweren Unfall.

(Symbolbild) In Celle ist eine Frau mutmaßlich unangeschnallt in ein Stauende gefahren.

Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Celle ist eine 57-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau übersah am Samstag auf einer Kreisstraße bei Adelheidsdorf ein Stauende und fuhr mit ihrem Auto ungebremst in den Wagen eines 42-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In diesem Fahrzeug saßen auch drei Kinder. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das davorstehende Fahrzeug geschoben.

Die Unfallverursacherin war laut Polizei vermutlich nicht angeschnallt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus in Celle. In den beiden anderen Fahrzeugen wurden vier Menschen leicht verletzt. Sie klagten über Nackenschmerzen. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße etwa eine Stunde gesperrt.

Kopf gegen Heckscheibe geschlagen – 24-Jähriger verletzt

Ein 24-Jähriger ist im Landkreis Leer von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Das Opfer wurde am Samstag in Moormerland von dem Unbekannten hinter ein Auto gezerrt. Anschließend schlug der Täter den Kopf des Opfers gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Bereits eine Stunde zuvor hatten drei Männer in derselben Straße einen 31-Jährigen angegriffen und ohne erkennbaren Grund auf das Opfer eingeschlagen, wie die Polizei weiter mitteilte. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, war zunächst unklar. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Die Freundin des Opfers beleidigte dann die Beamten, auch das Opfer selbst leistete Widerstand. Beide kamen in Gewahrsam. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen die beiden ein und sucht Zeugen.

Hildesheim: Motorradfahrerin nach Zusammenstoß mit einem Auto schwerverletzt

Eine Motorradfahrerin ist am Samstag in Hildesheim bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die 34-Jährige kollidierte auf dem Weinberg von Nette in Richtung Söder mit einem entgegenkommenden Auto, das in einer Kurve ins Schleudern geraten war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die schwerverletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizei heraus, dass der 53-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet sowie eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

dpa

