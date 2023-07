Elfjährige aus Kinderhof bei Osnabrück vermisst

Merzen Das Kind hatte sich am Freitagabend mit einer Freundin verabredet, kehrte aber nicht in die Wohngruppe zurück. Das ist bekannt:

Eine Elfjährige aus einem Kinderhof in Merzen im Landkreis Osnabrück wird seit Freitagabend vermisst. Das Mädchen trägt den Namen Firdaus und hatte sich mit einer Freundin verabredet und war nicht in ihre Wohngruppe zurückgekehrt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen. Die Betreuer hatten am Abend eine Vermisstenanzeige erstattet. Die Elfjährige hat laut Polizei Verwandte in Heusenstamm bei Offenbach in Hessen. Die hessischen Kollegen seien informiert.

Das Mädchen ist etwa 1,51 Meter groß, hat lange dunkelbraune Haare und trägt wahrscheinlich schwarze Oberbekleidung, eine blaue Jeans sowie schwarze Schuhe mit mintgrüner Sohle. Die Elfjährige hat vermutlich einen hellblauen Rucksack mit dunkelblauen Punkten bei sich.

Sechs Verletzte bei Unfall in Springe - Kleinkind in Lebensgefahr

Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Hannover teilweise schwer verletzt worden. Darunter ein vierjähriges Kind, das mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen wurde, wie die Polizei mitteilte.

Demnach waren am Freitagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge zwei Autos auf einer Landstraße bei Springe frontal zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge kippte danach durch die Wucht des Aufpralls um und kam an einem Baum zum Stehen.

In dem umgekippten Wagen befanden sich nach Polizeiangaben der 36-jährige Fahrer, eine 30-jährige Frau und drei Kinder im Alter von zwei, vier und sechs Jahren. Das andere Auto fuhr ein 23-jähriger Mann. Er und das zweijährige Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden anderen Erwachsenen und das sechsjährige Kind erlitten schwere Verletzungen.

