13-Jähriger baut in Ovelgönne Unfall mit Auto und wird verletzt

Ein 13-Jähriger ist bei einer Spritztour mit einem Auto in Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch in einem Graben gelandet. Er sei in einer scharfen Kurve nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Anschließend stürzte der Wagen in einen Wassergraben. Der 13 Jahre alte Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde am Donnerstagnachmittag leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie der Junge an das Auto kam, war zunächst unklar.

Lasterunfall auf A7 bei Hann. Münden: Rund 200.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der A7 bei Hann. Münden im Landkreis Göttingen ist ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Der Laster hatte aus bisher ungeklärten Umständen die Leitplanke durchbrochen. Dabei sei ein auf dem Lkw geladener Bagger auf die Straße gefallen und habe die Fahrbahn beschädigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag leicht verletzt

Die A7 musste während der Bergungsarbeiten in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Auslaufendes Öl musste aufgefangen und die Fahrbahn repariert werden. Erst am Freitagmittag konnte die Sperrung wieder aufgehoben und zwei der drei Fahrspuren freigegeben werden. Nach Angaben der Polizei entstand trotz einer eingerichteten Umleitung ein rund 20 Kilometer langer Rückstau.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de