Zwei Fahrstreifen auf A7 bei Hann. Münden nach Unfall wieder frei

Aufgrund eines Verkehrsunfalls war die A7 zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden für den Verkehr in Fahrtrichtung Hannover seit etwa 14.41 Uhr am Donnerstagnachmittag, 27. Juli, voll gesperrt. Nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die bis dahin bestehende Vollsperrung am Freitag, 28. Juli, um 12.30 Uhr wieder aufgehoben werden

Der Hauptfahrstreifen an der Unfallstelle bleibt laut Angaben der Polizei weiterhin gesperrt, da noch Sanierungsarbeiten stattfinden werden. Die Richtungsfahrbahn Hannover ist wieder zweispurig befahrbar.

Zum Unfallhergang liegen noch keine weiteren Informationen vor, berichtet die Polizei am Freitag. Neben der Autobahnpolizei Göttingen waren noch ein Rettungswagen, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hann. Münden, der zuständige niedersächsische Landesforst sowie die Untere Wasserbehörde im Einsatz.

Der entstandene Schaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, beläuft sich aber ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 200.000 Euro. Die Länge des Rückstaus betrug in der Spitze etwa 20 Kilometer.

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte laut Polizeibericht ein Lkw auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover die Außenschutzplanke durchbrochen und kam im Böschungsraum zum Liegen. Seine Ladung - ein Bagger - blieb aus ungeklärten Gründen auf dem Hauptfahrstreifen liegen und hat dort die Fahrbahn erheblich beschädigt. Neben einer starken Verschmutzung durch auslaufendes Öl und herumliegende Trümmerteile ist der Asphalt an der Unfallstelle zum Teil aufgerissen.

Der Lkw-Fahrer ist ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert worden.

pol/kic

