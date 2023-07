Stoppschild missachtet zwei Schwerverletzte bei Unfall

Bei einem Unfall auf einer Landstraße zwischen Dransfeld und Adelebsen (Landkreis Göttingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 56-jähriger Autofahrer missachtete am Mittwochabend auf der L559 ein Stoppschild und nahm einer 54-Jährigen die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Pkws kollidierten und schleuderten über die Fahrbahn, bevor sie schwer beschädigt zum Stehen kamen. Der Mann und die Frau wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Unfallort und die Landstraße waren zwischenzeitlich voll gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 30.000 Euro.

Sprengstoff-Explosion im Wohnhaus in Hannover - Polizei ermittelt

Nach einer Sprengstoff-Explosion in einem Haus in Hannover ermittelt die Polizei. Unbekannte hatten am 18. Juli nicht zugelassene Pyrotechnik im Hausflur des Gebäudes gezündet, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Das haben die Ermittlungen ergeben. Zunächst war die Feuerwehr von einer Verpuffung ausgegangen. Bei der Explosion war ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.

In dem mehrgeschossigen Gebäude waren laut Feuerwehr Fensterscheiben geborsten und Wohnungstüren aus der Verankerung gerissen worden. Die Bewohner hatten das Gebäude selbst verlassen, verletzt wurde niemand.

Das Haus war zunächst nicht bewohnbar, ein Statiker überprüfte das Gebäude. Mittlerweile seien aber alle Bewohner wieder in ihren Wohnungen, teilte die Sprecherin weiter mit. Hinweise auf einen Einbruch habe es nicht gegeben. Die Polizei sucht nun den Täter.

Mann in Bremen bricht zum zweiten Mal in Lokal ein und stellt sich schlafend

Schon zum zweiten Mal ist ein Mann in ein Bremer Lokal eingebrochen und hat sich die Taschen gefüllt. «Der Verdächtige hat schon beim ersten Einbruch Beute gemacht. Wahrscheinlich dachte er sich, das lohnt sich auch ein zweites Mal», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Als ihn die Polizei auf frischer Tat ertappte, stellte sich der Einbrecher schlafend.

Der Mann stieg am frühen Mittwoch durch ein Fenster in das Lokal ein und durchsuchte die Räume. Während seine 32-jährige Komplizin draußen Schmiere stand, sackte er das Geld ein. Anwohner alarmierten die Polizei, die die Komplizin vorläufig festnahm. Im Lokal entdeckten die Beamten den 23-Jährigen mit den Taschen voller Geld, der sich auf einer Bank im Schankraum schlafend stellte. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Angaben zur Höhe der Beute machten die Ermittler nicht.

Mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann im Landkreis Leer auf Rastplatz festgenommen

Eine Busfahrt hat für einen 38 Jahre alten Mann im Gefängnis geendet. Er war mit zwei Haftbefehlen gesucht worden, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann reiste mit einem Bus aus den Niederlanden nach Deutschland ein. Bei der Grenzkontrolle hatten die Beamten den Bus am Mittwochnachmittag auf einem Rastplatz in Bunde (Landkreis Leer) gestoppt und die Fahrgäste überprüft.

Dabei stellten die Polizisten fest, dass die Justiz gleich mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann fahnden ließ. Zum einen war er wegen Körperverletzung verurteilt und musste deswegen noch eine Geldstrafe von knapp 1400 Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 46 Tagen verbüßen. Zudem war der Mann in einem weiteren Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Missbrauch von Notrufen zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

